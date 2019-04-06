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台七乙逆向SMAX擊落重機！雙黃線直衝擦邊球　騎士手斷倒地

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記者葉國吏／綜合報導

北部知名騎車勝地「省道台七乙」，每天都有許多機車騎士前往朝聖。日前發生一起普通重型機車SMAX在逆向超車擊落重機的意外，導致重機騎士手骨折送醫。

▲▼台七乙車禍。（圖／翻攝自Facebook／台灣新聞記者聯盟資訊平台）

▲台七乙一台SMAX逆向撞重機，導致騎士手骨折。（圖／翻攝自Facebook／台灣新聞記者聯盟資訊平台，下同）

網友在臉書社團《台灣新聞記者聯盟資訊平台》發文「自殺死屁孩」，透露台七乙省道有一位騎著SMAX普通重型機車的男子，逆向跨越雙黃線超車，結果擦撞對向重機。

▲▼台七乙車禍。（圖／翻攝自Facebook／台灣新聞記者聯盟資訊平台）

▲▼台七乙車禍。（圖／翻攝自Facebook／台灣新聞記者聯盟資訊平台）

從影片中可以看到，這台逆向SMAX逆向擦撞第一台重機，所幸重機騎士即時右閃沒有摔車，而第二位重機騎士見狀也趕緊往右靠閃避，不過第三位重機騎士就沒那麼幸運了。

▲▼台七乙車禍。（圖／翻攝自Facebook／台灣新聞記者聯盟資訊平台）

從另一位網友提供的影片可以看到，第三位重機騎士直接被SMAX擊落倒地，網友則透露這位遭擊落的重機騎士手骨折送醫。

▲▼台七乙車禍。（圖／翻攝自Facebook／台灣新聞記者聯盟資訊平台）

▲逆向SMAX騎士。

另也有網友PO上照片表示，逆向的SMAX騎士不是屁孩，是一位大人騎的，因為SMAX騎士穿著黑色雨鞋，腳踏處還有許多物品，很像是要上班的民眾。

▲▼台七乙車禍。（圖／翻攝自Facebook／台灣新聞記者聯盟資訊平台）

▲遭撞的重機騎士，根據網友表示手骨折。

對此意外，許多重機騎士相當憤慨，留言「好可怕，還好車主穩住了。」、「聽說是一位阿伯騎的SMAX。」、「腦殘行為」、「希望車友沒事，阿伯希望不要在起來害人了」。

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關鍵字：台七乙,重機

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