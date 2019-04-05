　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

替台灣人發聲！通靈少女號召抗議正名　聯合國「真的改了」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲通靈少女本尊劉柏君獲國際奧會女性與運動獎 。（圖／翻攝自Facebook／劉柏君）

▲通靈少女本尊劉柏君獲國際奧會女性與運動獎。（圖／翻攝自Facebook／劉柏君，下同）

政治中心／綜合報導

台灣首位女性棒球主審劉柏君突破性別障礙，勵志故事登上聯合國婦女權能署官方推特。不過，文中介紹劉柏君時，特別註明她來自「台灣，中國的一省」，讓劉柏君不認同，在臉書大聲疾呼「台灣不是中國的一省」獲得許多網友響應。目前聯合國婦女權能署已修正文章內容，將該句改為「中華台北」，但刪除了推特貼文。

劉柏君是劇集《通靈少女》的原型人物，突破性別鴻溝與障礙後，成為國際棒球裁判，是首位獲得中華民國棒球協會認證的女性裁判，還在上個月被富比世（Forbes）評為2018國際體壇最具影響力女性，隨後獲國際奧會（IOC）頒發2019年國際婦女與運動獎座，是首位獲獎的台灣人。

▲▼替台灣人發聲！通靈少女號召抗議正名　聯合國「真的改了」。（圖／翻攝自臉書）

▲劉柏君號召網友正名。

如今勵志故事登上聯合國推特，但貼文稱她來自「台灣，中國的一省」。對此，劉柏君4日在臉書上呼籲網友一起發聲，「母親的名字叫台灣」，「想請大家幫一個忙，在這則推文表示台灣不是中國的一省。」

劉柏君在貼文下方表示，謝謝這篇好文章，不過台灣不是中國的一省。回覆一出，許多台灣網友紛紛留言響應，連外交部長吳釗燮也分享這篇推特貼文聲援。

▲▼替台灣人發聲！通靈少女號召抗議正名　聯合國「真的改了」。（圖／翻攝自臉書）

▲推特貼文及文章都介紹劉柏君來自「台灣，中國的一省」。

起初聯合國婦女權能署在臉書回覆2758號決議，但之後眼見無濟於事，最終選擇修改文章，以「ChineseTaipei」（中華台北）取代了原本的「Taiwan, Province of China」（台灣，中國的一省），並刪除推特貼文。

對此，劉柏君5日在臉書表示，「感恩大家一起幫忙，文章已修正」，雖然臉書與推特已刪除文章，但總比被誤會好，很感謝大家齊心合力一同發聲，「每個動作都是讓台灣被國際看見的機會。」

▲▼替台灣人發聲！通靈少女號召抗議正名　聯合國「真的改了」。（圖／翻攝自臉書）

▲目前文內已更正為「中華台北」。

在這篇自白文章中，劉柏君提到她發現兩性不平等是在13歲那年，因為女性的關係，她被學校棒球隊拒於門外，即便之後努力成為了一名裁判，仍處處碰壁。

劉柏君說，過去有球員公開向她嗆聲，不希望女生進球場，也曾有教練告誡她不能碰球，否則會為他們帶來厄運，但她沒有放棄，也期待自身例子可以激勵更多類似遭遇的女性。

▲通靈少女本尊劉柏君獲國際奧會女性與運動獎 。（圖／翻攝自Facebook／劉柏君）

ET快訊
快訊／4/22起「帶肉品」赴日未申報　最重罰百萬、關3年
吃屎哥嗆炸總統府「人生最後一戰」！2小時被上銬　慘況曝光
今年遊土耳其！婆婆每年「4紅包+2旅遊」超疼3媳婦　孫女超羨
孕婦那邊癢狂抓！醫撥開驚見「染血菜花田」　夫疑被綠真相曝
掃墓驚見祖墳「骨甕外露」噴滿垃圾　子孫心痛：X爆鄉公所

關鍵字：通靈少女,聯合國,劉柏君

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣第一線攔截共機！空軍「拚命飛官」霸氣回4字　部長開心讚賞

替台灣人發聲！通靈少女號召抗議正名　聯合國「真的改了」

批馬政府親中害民　蔡英文：我們「辣台派」要繼續前進

反去蔣！朱立倫：用修復代替報復　別用意識形態撕裂社會

獨／捕獲野生賴清德掃墓　「帝王條款換將說」賴：相信民主

韓國瑜讓費鴻泰、王鴻薇「網內互打」　羅智強幫解：三個人都沒說謊

共機越線　回擊美軍艦頻秀肌肉、測試我軍「天駒」進駐馬公能量

獨 / 漢子搜身！侯友宜皮夾大公開 護身符卡要保佑的是「他」

就任100天吐真情 侯友宜：最大動力是「我們家寶貝」的笑容

獨家直擊 / 侯友宜「新」辦公室竟是會議室：柯P、韓國瑜才是網紅啦

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

迪士尼巡遊Shellie May暈倒　抬離場不摘頭套保童話形象

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

10年後瀕危石虎500→10000隻！ 苗議員「太多才會被車撞」網轟翻

屬豬免費、12歲以下免門票　兒童連假22間樂園省錢懶人包

高雄市長韓國瑜就在深夜時間　親自帶隊擴大夜店臨檢

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶啊！

台灣第一線攔截共機！空軍「拚命飛官」霸氣回4字　部長開心讚賞

替台灣人發聲！通靈少女號召抗議正名　聯合國「真的改了」

批馬政府親中害民　蔡英文：我們「辣台派」要繼續前進

反去蔣！朱立倫：用修復代替報復　別用意識形態撕裂社會

獨／捕獲野生賴清德掃墓　「帝王條款換將說」賴：相信民主

韓國瑜讓費鴻泰、王鴻薇「網內互打」　羅智強幫解：三個人都沒說謊

共機越線　回擊美軍艦頻秀肌肉、測試我軍「天駒」進駐馬公能量

獨 / 漢子搜身！侯友宜皮夾大公開 護身符卡要保佑的是「他」

就任100天吐真情 侯友宜：最大動力是「我們家寶貝」的笑容

獨家直擊 / 侯友宜「新」辦公室竟是會議室：柯P、韓國瑜才是網紅啦

《辛普森家庭》出現她名字！　鄧福如一看字幕崩潰：不要亂說話喔

格雷女訂婚「酷玩」主唱！「成功融入男友家庭」好事近了

防制街頭暴力連假不打烊！　阿仁局長率隊展決心

輪狀病毒無特效藥「一定要打疫苗」　北市接種補助最高5700元

台灣第一線攔截共機！空軍「拚命飛官」霸氣回4字　部長開心讚賞

想換髮色必看！美妝達人傳授配色大法，讓眉毛不突兀

亞桌賽／林昀儒、鄭怡靜、陳思羽進附加賽　闖8強還差一勝

替台灣人發聲！通靈少女號召抗議正名　聯合國「真的改了」

周杰倫會跟小孩爭寵！　昆凌甜回4字…網羨「這是真的言情小說」

蔡依林「霸氣抓領口」緊貼小鮮肉！下一秒差點嘴對嘴　網激動：姐不可以！

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

政治熱門新聞

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警..

檢討鹿港敗選　馬英九：努力不足

扁嗆：不怕關最大　謝龍介：演假..

蘇貞昌沒提問　蔡吳尷尬「跳過」

彭明敏爆：蔡英文當面拒絕我不可..

修圖就自認青春　他酸國民黨老齡..

彭明敏：韓國瑜當選台灣完蛋！

老藍男沒地方擺　連勝文：不能把..

韓國瑜選總統最新機率曝！沈富雄..

柯文哲鬆口選總統　「藍綠夾殺第..

費鴻泰、王鴻薇互鬥「爭韓」　羅..

蔡正元酸費鴻泰可領老人年金　「..

免費試吃「韓國魚」　攤販：要把..

AIT駐台美軍數比駐北京多

更多熱門

相關新聞

外交部力挺通靈少女：她來自台灣！懂？

因台灣電視劇《通靈少女》原形人物爆紅的劉柏君，20日成為「第一位獲得國際奧會女性與運動獎」的台灣人，不過，聯合國婦女權能署透過推特介紹她時卻稱台灣是「中國大陸的一省」，劉柏君在臉書霸氣強調「我是台灣人」。對此，外交部部長吳釗燮也在推特力挺，「她來自台灣！懂？」

汶萊虐殺同性戀　呂秋遠：最混亂的王室內部通婚

博鰲論壇閉幕　陸與聯合國簽約

劉柏君致詞「不帶講稿」　霸氣原因網友喊：帥翻

劉柏君獲國際奧會女性與運動獎

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話遭索命

母雞5年不生蛋！主人肚子剖開發現「寶貝」

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

道路挖空細膩鋪平　高雄人感動淚

北一女筆記賺進百萬！「學姐」真面目曝光

乩童狼牙棒砸自己　肋骨斷3根陳屍床上

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被瘋傳：別再分享了

報復男友錯砸12輛名車　長腿妹一聽要賠哭了

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤販少一半

胖虎「拍片批館長弱智」被告！結果出爐

復健師突撂台語「電療死好」病患傻住

新莊水泥人塚敲不開！禮儀師一拜裂了

真實版《愛上觸不到的你》！情侶8年後結局超悲

高雄妹搖晃炸馬桶！夜店尋人：終身0元

更多

最夯影音

更多

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

迪士尼巡遊Shellie May暈倒　抬離場不摘頭套保童話形象

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面