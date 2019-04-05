替台灣人發聲！通靈少女號召抗議正名　聯合國「真的改了」

▲通靈少女本尊劉柏君獲國際奧會女性與運動獎。（圖／翻攝自Facebook／劉柏君，下同）

政治中心／綜合報導

台灣首位女性棒球主審劉柏君突破性別障礙，勵志故事登上聯合國婦女權能署官方推特。不過，文中介紹劉柏君時，特別註明她來自「台灣，中國的一省」，讓劉柏君不認同，在臉書大聲疾呼「台灣不是中國的一省」獲得許多網友響應。目前聯合國婦女權能署已修正文章內容，將該句改為「中華台北」，但刪除了推特貼文。

劉柏君是劇集《通靈少女》的原型人物，突破性別鴻溝與障礙後，成為國際棒球裁判，是首位獲得中華民國棒球協會認證的女性裁判，還在上個月被富比世（Forbes）評為2018國際體壇最具影響力女性，隨後獲國際奧會（IOC）頒發2019年國際婦女與運動獎座，是首位獲獎的台灣人。

▲劉柏君號召網友正名。

如今勵志故事登上聯合國推特，但貼文稱她來自「台灣，中國的一省」。對此，劉柏君4日在臉書上呼籲網友一起發聲，「母親的名字叫台灣」，「想請大家幫一個忙，在這則推文表示台灣不是中國的一省。」

劉柏君在貼文下方表示，謝謝這篇好文章，不過台灣不是中國的一省。回覆一出，許多台灣網友紛紛留言響應，連外交部長吳釗燮也分享這篇推特貼文聲援。

▲推特貼文及文章都介紹劉柏君來自「台灣，中國的一省」。

起初聯合國婦女權能署在臉書回覆2758號決議，但之後眼見無濟於事，最終選擇修改文章，以「ChineseTaipei」（中華台北）取代了原本的「Taiwan, Province of China」（台灣，中國的一省），並刪除推特貼文。

對此，劉柏君5日在臉書表示，「感恩大家一起幫忙，文章已修正」，雖然臉書與推特已刪除文章，但總比被誤會好，很感謝大家齊心合力一同發聲，「每個動作都是讓台灣被國際看見的機會。」

▲目前文內已更正為「中華台北」。

在這篇自白文章中，劉柏君提到她發現兩性不平等是在13歲那年，因為女性的關係，她被學校棒球隊拒於門外，即便之後努力成為了一名裁判，仍處處碰壁。

劉柏君說，過去有球員公開向她嗆聲，不希望女生進球場，也曾有教練告誡她不能碰球，否則會為他們帶來厄運，但她沒有放棄，也期待自身例子可以激勵更多類似遭遇的女性。