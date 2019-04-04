人妻捉姦發現溼溼的衛生紙團「只有發酵味」　夫：啤酒灑出來

▲洪男說，那團溼的衛生紙是因為拿來擦倒出來的啤酒。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

社會中心／綜合報導

新北市一名人妻發現40歲洪姓丈夫和27歲陳姓女同事開房間，氣得帶徵信社抓姦，在現場發現一團「溼溼的衛生紙」，怒控兩人妨害家庭。但檢方認為，洪妻說衛生紙只有「發酵味」，且洪男和陳女在錄影蒐證畫面中都有穿衣服，洪妻也未查扣相關證物，因此對兩人做出不起訴處分。至於洪妻被陳女控告無故侵入住宅及妨害秘密一案，檢方也做出不起訴並說明原因。

據了解，洪妻懷疑丈夫外面有小三，2018年找上徵信社調查，結果同年8月發現他和陳女入住台中一間摩鐵。當時洪妻帶警方和徵信社一群人到場，只見開門的洪男和陳女衣服都穿得好好的，但房間內有發現衛生紙團。

▼洪男和陳女開房間獲不起訴。（圖／示意照／免費圖庫Pakutaso）

洪男和陳女因此被火冒三丈的洪妻控告通姦，他們在警局簽下和解書，表示願各賠償70萬、50萬元給洪妻。陳事後也反控洪妻妨害秘密、無故侵入住宅。

洪男和陳女向檢方堅稱絕對沒有嘿咻，只有喝酒聊天。《蘋果日報》報導，兩人辯稱，那團溼的衛生紙是因為拿來擦倒出來的啤酒。檢察官則問洪妻，當下是否有確認衛生紙團上頭的味道？洪妻則說只聞到「發酵味」。

檢方認為，從洪妻提供的蒐證畫面可見洪男、陳女並無衣衫不整，洪妻也未保留衛生紙當證據，且兩人同進摩鐵只能證明交情匪淺，未有性器接合之實，通姦罪證不足因此不起訴。至於洪妻挨告部分，因她並非無故進入旅館房間，請來通信社也未違反比例原則，因此也不起訴。