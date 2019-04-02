丟爛攤子！吳敦義一廂情願力拱　讓韓國瑜成罪人？

圖文／鏡週刊



國民黨初選制度一變再變，黨主席吳敦義接連拋出萬分之一徵召、徵召領表，再演變成特邀等構想，不斷替韓國瑜參選創造新名詞與空間，還說黨內對於徵召逐漸有共識，引發已表態參選的前新北市長朱立倫及前立法院長王金平強烈反彈。

吳敦義一廂情願拱韓，已引發朱、王不滿，近韓人士也抱怨，吳處理不夠細緻，恐讓韓成為罪人。

近韓人士表示，吳敦義沒明確表態不選，卻要設法勸退朱、王，營造黨內團結氛圍，塑造朱、王極力「卡韓」，韓粉也每天圍攻朱、王2人，吳要當造王者（King Maker），卻把爛攤子丟給韓國瑜，若韓未來決定參選，要怎麼與太陽們合作？一旦無法整合黨內各方勢力，勢必無法贏得大選，吳敦義的做法根本是陷韓國瑜不義。

此外，吳敦義曾表示他保留萬分之一的機會投入總統大選，但知情人士透露，黃復興黨部3月開始要求各縣市所屬支部每天回報黨員人數統計，目標不得低於2年前黨主席選舉有投票權的黨員人數，再加上吳敦義密集接受媒體專訪、宴請名嘴甚至邀請他們參選立委等，都代表吳尚未放棄參選總統。

該人士指出，當吳敦義發現基層拱韓聲音越來越大，初選未納入韓，勢必引發藍營支持者大反彈，這對黨的衝擊傷害將遠比黨內太陽競爭還大，吳因為有這層認識，才會發明各種方式要搞徵召，若由韓國瑜代表國民黨參選總統，吳敦義仍可主導區域立委及不分區立委提名，一旦韓國瑜大選勝出，吳敦義造王者的角色，將讓他名垂青史，若韓國瑜最後決定不參選，之前吳排除萬難挺韓參選，還有機會獲得韓粉的支持。



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