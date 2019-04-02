2019春季甜點推薦 Vol. 5！Lady M「櫻花千層蛋糕」、Pinkoi「抹茶季甜點」

3月真的是大家甜點換季的人氣月份，隨著草莓季、櫻花季逐漸告一段落，各家甜點的新口味也開始走向多元化，像是清爽的水果風味、每年比吃的抹茶季等，V編一樣繼續為大家收集各家誘人的人氣甜點，包括beard papa「抹茶泡芙」、Lady M「櫻花莓果千層蛋糕、玫瑰千層蛋糕、百香果起司蛋糕」、Mister Donut「迷你版甜甜圈歡樂5Q、迷你小球甜甜圈桶Donut POP」、Pinkoi「抹茶季甜點」、君悅酒店「舒芙蕾套餐」；樂天市場「母親節蛋糕」等，讓大家換季之時，也能吃個甜的療癒一下。



beard papa

日本人氣泡芙品牌beard papa即將於4月1日－5月31日推出春季限定新口味，這次特別與同樣來自日本的抹茶品牌nana’s green tea合作，打造5款「抹茶泡芙」（5款皆為NT$65），採用以往僅用做茶飲的抹茶粉結合beard papa獨家的卡士達內餡，分別灌入5款beard papa經典的酥脆外皮，創造抹茶甜點新吃法。品項包括「日式泡芙」、「餅乾泡芙」、「法式甜圈」、「菠蘿泡芙」、「卡滋卡滋」等，有的鬆軟，有的吃起來酥脆，還有的以外型可愛取勝，每一款都各有不同口感呈現抹茶卡士達的風味，讓抹茶控們又有大吃的理由。

Lady M

超人氣的Lady M又推出新口味來燒大家啦！隨著上一檔的水果口味告一段落，Lady M即將推出符合春天浪漫氣息的少女系新口味，包括「櫻花莓果千層蛋糕」（單片／NT$280；9吋／NT$2,800）與「玫瑰千層蛋糕」（6吋／NT$1,800），兩款蛋糕都以「粉紅色」作為主題色，另外還有同樣符合春季氣息的「百香果起司蛋糕」（單片／NT$270；9吋／NT$2,700）也會同步上市，不論是甜點控還是粉紅控，絕對要把握機會嘗鮮一波！

「櫻花莓果千層蛋糕」（單片／NT$280；9吋／NT$2,800）這次是首度在台上市的新口味，其以日本琦玉縣產的櫻花果醬與主廚特別調製的草莓果泥，調和出唯美的淡粉色奶油，夾在Lady M經典的薄嫩蛋皮，最上層的粉色鏡面是鋪上一層混入櫻花果醬與白巧克力的甘納許，再撒上一圈覆盆子點綴，整體視覺粉嫩又不失高雅，吃起來比經典原味多了香甜氣息，很符合春天活力的感覺。「櫻花莓果千層蛋糕」將於4月3日－4月29日上市。

「玫瑰千層蛋糕」（6吋／NT$1,800）這款雖然不算新品，但也是符合春天的人氣回歸款，而且今年為了母親節，Lady M提前為大家貼心做準備，推出6吋款的蛋糕，很適合與家人共享，而且這款 「玫瑰千層蛋糕」吃得到經典原味的千層，最上層更撲了淡粉色的玫瑰果露鏡面，再撒上浪漫的可食用玫瑰花瓣，一口吃下，不僅吃得到Lady M最經典的千層口味，還會在嘴中散發淡淡花香，是一款典雅迷人的設計，非常適合母親節慶祝。 「玫瑰千層蛋糕」將於4月8日－4月22日開放網路預購（www.ladym.com.tw），另外這次也跨界攜手澳洲保養品牌茱莉蔻Jurlique，只要預購這款蛋糕，即可獲得「玫瑰煥顏泡沫潔顏乳（20g）」與 「Jurlique專屬纖手服務券」，憑此券可於全台Jurlique專櫃預約免費體驗經典茱莉蔻手部療程，憑券消費還會加碼贈送Jurlique明星商品「護手霜（15ml）」，非常適合陪辛苦一整年的母親好好去放鬆呵護一下雙手。

「百香果起司蛋糕」（單片／NT$270；9吋／NT$2,700）同樣是首度在台上市的新口味，但僅於4月4日－5月15日在Sogo台北復興館門市獨家販售，這款蛋糕是Lady M首度將水果與起司蛋糕結合的新作，主廚特別在看似簡單的起司蛋糕中加入百香果醬，讓內餡的馬斯卡彭起司不僅有原本的滑順口感，也增添了清爽的酸甜果香，最底層則是用全麥餅乾創意加入椰子片，特殊的口感為這個蛋糕增添豐富層次。

最後，Lady M也將於4月4日－5月15日連假期間在Sogo台北復興館開設全球首間粉紅門市，只要於4月4日－4月7日連假期間身著粉紅色服飾或任何粉色配件、妝容，於Lady M粉紅門市不限消費金額，即可獲得外帶套餐優惠券1張（數量有限，送完為止）。4月4日－4月30日消費滿NT$1,500（含），即可獲得抽獎券1張，最大獎為6吋玫瑰千層蛋糕（數量有限，送完為止）。



台北旗艦店

地址：台北市大安區光復南路240巷26號

電話：02-7730-8660

時間： 11:00-21:00

晶華外帶專櫃

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號（晶華酒店1樓）

時間： 10:00-21:00（售完為止）

Mister Donut

繼上一波的卡娜赫拉聯名廣受好評後，Mister Donut又貼心為即將回暖而開始有人會到戶外野餐而設計的新版本「迷你版甜甜圈歡樂5Q」（NT$60／盒；NT$100／兩盒），以及限時販售的「迷你小球甜甜圈桶Donut POP」（NT$140／12顆），前者的Ｑ彈小波堤沾覆草莓、優格、蜜糖、巧克力等口味，視覺不僅繽紛也小巧可愛；後者則吃得到草莓QQ球、巧克力QQ球、優格QQ球、草莓可可球、優格可可球、雙層可可球等不同風味口感，兩款新甜點皆於3月22日－4月6日限定販售。

此外Mister Donut也將於3月22日起推出用悠遊卡或悠遊聯名卡結帳還可限量加贈超萌的粉紅兔兔與P助筆記本，3月27日於7-11店中店還會有消費滿NT$150即可獲得的粉紅兔兔與P助互相角色扮演的隱藏版筆記本，想要珍藏的粉絲絕對別錯過！

Pinkoi

說到美食，或許不會有人馬上想到Pinkoi，但其實Pinkoi網站上也默默上架許多超人氣的甜點品牌，以下3款就是V編精選的抹茶季人氣必吃甜點，現在就一起來看看吧！

幸福肥手作的「超濃郁抹茶千層蛋糕」（NT$1,080／6吋；NT$2,160／8吋），將塗上抹茶醬的千層煎皮中間放入抹茶內餡，而且品牌堅持每片煎千層必須薄至透光，重量不能超過6公克，外層再撒上抹茶粉，最後淋上濃郁的抹茶醬，墨綠色的外型，一口吃下，滿嘴溢出濃郁的抹茶苦甜滋味，絕對是抹茶控的最愛。

鋼琴師&法式甜點的勳章的「宇治御雪抹茶紅豆蛋糕」（NT$600），採用日本京都宇治抹茶搭配百搭的紅豆，再融入法式重乳酪蛋糕，底部用oreo餅乾襯托抹茶的清苦甘醇風味，口感豐富，蛋糕綿密，香氣更是迷人。

蕾安娜法式手工甜點「頂級超濃抹茶提拉米蘇蛋糕」（NT$1,280），使用日本靜崗的純抹茶粉製作而成，製程中也加入西班牙進口100%的葡萄籽油，讓蛋糕更富有抹茶香氣與鬆軟綿密的口感。

君悅酒店

台北君悅酒店2樓的茶苑下午茶即日起推出近期在台灣人氣很高的舒芙蕾套餐，有別於以往飯店慣用的英式3層式下午茶，以舒芙蕾為主角設計3種選擇，客人可任選甜鹹口味的舒芙蕾套餐，搭配10多種飲品與現場鋼琴演奏，讓大家感受與眾不同的下午茶時光。

在舒芙蕾套餐前會提供一杯以綠茶為基底，加入草莓漿、蘋果泥與薑泥製成的迎賓特調飲品，接著將「碳烤蔬菜卷佐堅果碎」、「鮭魚慕斯奶油布莉歐」與「帕瑪火腿卷蜜瓜」3種品項組成的餐前點心。接著就到了重頭戲的主餐，包括「巧克力舒芙蕾佐鮮莓果燴」（NT$780+10%）、「松露舒芙蕾與紅酒慢燉澳洲牛頰肉」（NT$980+10%）、「松露舒芙蕾與精選夏多內白酒海鮮匯」（NT$1,080+10%）3種主題套餐，飯店也有提供各餐點的建議飲品，讓客人可以盡情享受最美味的舒芙蕾下午茶。最後再送上餐後小點「綜合季節水果塔」、「芒果百香茉莉茶奶霜」、「抹茶費南雪蛋糕」3個品項，每款都小巧精緻，口感層次也很豐富，



地址：台北市信義區松壽路2號2樓

電話：02-2720-1230



樂天市場

日本電商平台樂天市場今年的母親節蛋糕預購悄悄開跑啦！樂天特別觀察近年趨勢，發現現代人注重健康程度提升，所以新鮮天然食材、低卡低糖、無麩質等都逐漸變成大家的首選。再加上社群的發達，除了口味外，店家也越來越著重造型視覺，讓蛋糕兼具美味與吸睛度。以下推薦幾款人氣暢銷款供大家今年母親節做選擇。







辻利茶舗的「抹茶塔」（NT$890／8吋），選用日本京都上等抹茶粉製成濃郁滑順的抹茶甘納許，再搭配XO白蘭地，吃起來兼具濃郁茶香與微醺氣息。亞尼克菓子工房超人氣的「瑰蜜生乳捲」（NT$485）則將浪漫的玫瑰花瓣與蜜糖結合，生乳捲部分同樣選用北海道奶霜，外型粉嫩，吃起來淡淡花香甜味，很適合送給親愛的媽媽。「拿破崙先生」搶占草莓季尾聲，推出「爆量草莓蛋糕」（NT$350），上下層的手工酥皮配上大湖直送的新鮮草莓所獨家調製的草莓慕斯，吃起來酸甜滑順，口感層次也非常豐富。

※編輯：Wendy Chen | 來源：各品牌 |

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