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家傳27公斤怪石沒人重視　鑑石家一看震驚「價值20億」！有千年歷史

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▲▼有眼不識珍珠！家中怪石人人忽視 專家驚：價值20億。（圖／翻攝自The Giga Pearl官網）

▲家傳27公斤怪石沒人重視，鑑石家一看卻震驚了：「價值20億，有千年歷史。」（圖／翻攝自The Giga Pearl官網

記者趙蔡州／綜合報導

加拿大安大略省有一名男子瑞伊斯（Abraham Reyes）繼承了一顆家傳怪石，但這顆石頭的外形普通且相當笨重，所以起初全家人幾乎都沒有特別在意，直到近期他把石頭拿去給專家鑑定，這才發現怪石竟是一顆巨無霸珍珠，價值約在6000萬至9000萬加幣（約新台幣13億至20億元），驚呆了瑞伊斯一家人。

根據《加拿大廣播公司》報導，34歲瑞伊斯繼承了姑姑的傳家之寶，一顆重達27.65公斤的乳白色詭異石頭，剛開始他們一家人因為石頭外型普通，所以就將石頭放入保險櫃後就沒有再注意，但從事礦產代理的瑞伊斯卻覺得這顆石頭有古怪，因此就將「怪石」拿去給專家做鑑定。

寶石專家鑑定後相當驚訝，原來這一個怪石不是什麼普通貨色，而是一顆極度稀有的巨無霸珍珠，價值估計至少在6000萬至9000萬加幣之間，而且它也比目前世界上最大的珍珠還要大4倍，同時已經有將近1000年的悠久歷史，聽得瑞伊斯相當吃驚。

▲▼有眼不識珍珠！家中怪石人人忽視 專家驚：價值20億。（圖／翻攝自The Giga Pearl官網）

▲瑞伊斯訂做了一隻黃金章魚，作為放置巨無霸珍珠的展示台。（圖／翻攝自The Giga Pearl官網

瑞伊斯表示，「原本家中沒有人注意過它，因為它一點都不像珍珠」，接著他也透露這顆石頭的來歷說，它最早是祖父在菲律賓卡米金島（Camiguin）跟漁民買了一個巨蚌殼，珍珠就藏在巨蚌殼裡頭，後來祖父把巨蚌殼送給他的姑姑，儘管當時家族過的並不富裕，姑姑為了保護家族的傳統，仍一直將巨蚌殼好好保存。

瑞伊斯開心的表示，「我很榮幸能夠擁有它，感覺就像身負重任一樣」，更直言這顆對他來說意義非凡，後來他也替珍珠特別訂做了一隻黃金章魚，作為放置巨無霸珍珠的展示台，並找了一個展覽地點開放讓民眾觀賞，同時也讓珍珠發揮在科學研究上的貢獻。

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關鍵字：The Giga Pearl,珍珠,巨無霸珍珠,巨蚌殼

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