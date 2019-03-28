入主悠克挪公款炒股失利　股市金主80萬交保

記者劉昌松／台北報導

股市知名陳姓金主涉嫌以收購股票入主上市公司悠克國際後，從2016年到2018年間，製作上億元的假交易，掏空公司資產，挪作個人炒作自家公司股票的資金，結果不但失利賠錢，還在27日被檢調搜索約談，台北地檢署檢察官漏夜訊問後，28日依違反《證交法》等罪，諭令陳80萬元交保，共犯林男20萬元交保、蔣女限制出境。

▲陳姓知名股市金主涉挪用悠克國際公款炒股案，被檢察官諭令80萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

檢調接獲情資，陳姓主嫌入主悠克後，對公司營運握有實權，從他入主公司後，開始用購買境外基金，以及假交易等方式，挪用悠克資產，實際上把錢放到自己可控制的帳戶，作為炒作悠克等公司股票的資金。

▲▼林男(上)與蔣女(下)也被檢察官分別諭令20萬元交保、限制出境。（圖／記者劉昌松攝）

之後，陳還疑似以高賣低買、相對成交等方式，炒作自家股票，使得悠克股價漲跌幅最高達到150倍，不知情的投資人若跟著買進，恐被殺得錯手不及，但據了解，陳不但沒有因此獲利，反而賠錢。

檢察官27日指揮調查局台北市調處，搜索陳男、林男、蔣女等人的辦公室、住處等5地點後，經漏夜訊問，在28日處分陳80萬元交保並限制出境，共犯林男20萬元交保、蔣女限制出境。全案將持續朝違反《證券交易法》、背信罪方向偵辦。

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