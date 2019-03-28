雲端最前線／2020有玄機？ 韓國瑜：老鼠偷拖鞋 大的在後面

高雄市長韓國瑜出訪大陸，話題始終環繞在總統議題上，他27日被媒體堵訪問到「2020總統大選」、「是否改變心意」等敏感字眼時，直說「老鼠偷拖鞋，大的在後面」，引發外界聯想。對此議題，《雲端最前線》28日邀請前立法委員吳育昇、立法委員蔡易餘、台北市議員鍾小平、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入探討藍綠2020大選布局以及韓國瑜訪陸爭議風波。

高雄市長韓國瑜出訪大陸，話題始終環繞在總統議題上，26日接受聯訪表示，「2020參選總統根本不在我考量內，現在就是要把高雄經濟衝起來，自己的根沒有做好，在想那些做什麼呢？」

然而，韓國瑜27日一早從廈門會議酒店出發時，被媒體堵訪問到「2020總統大選」、「是否改變心意」等敏感字眼時，直說「老鼠偷拖鞋，大的在後面」。對媒體詢問，韓國瑜表示，意思是很多話回到台灣之後，再來闡述或表達。

▲高雄市長韓國瑜與廈門台協會長吳家瑩。（圖／高雄市政府）

其實今年1月回應物價上漲時，韓國瑜也說「老鼠偷拖鞋啊，大的在後頭」， 「老鼠偷拖鞋，大的在後面」，這句話的意思是不要短視近利，忽略主要的利益所在，要放長線釣大魚，但韓國瑜在這個時間用這句話，到底意味什麼，引發外界想像空間。

此外，傳言台北市長柯文哲在訪美前夕，曾秘密拜會擁有30萬黨員的「國會政黨聯盟」主席妙天禪師尋求支持，過程中還談及總統議題；而妙天不只斷言柯文哲「會選總統」，還會幫柯連署通過參選門檻。對此，柯文哲27日受訪時避談此事，稱跟妙天是「間接關係」，還說選總統「外面比我們還熱心」；最後柯表示，「奇怪，好像每個人都在逼我。」

▼台北市長柯文哲與觀傳局長劉奕霆。（圖／記者李毓康攝）

值得一提的是，對於高雄市長韓國瑜赴港澳簽約農產品惹議一事，民進黨立委趙天麟27日上午於立法院外交及國防委員會質詢時表示，韓國瑜選前就宣稱支持九二共識，去拜訪中聯辦並沒有什麼見不得人的事，但卻因事前程序不報備，記者還被擋駕在外，讓「這件美事留下了很多疑團」，因此趙天麟提議國安局應修法引導不分黨派的縣市首長赴大陸或港澳能夠「開大門、走大路」。對此議題，《雲端最前線》28日邀請前立法委員吳育昇、立法委員蔡易餘、台北市議員鍾小平、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。