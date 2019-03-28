政治中心/台中報導

陸軍位於台中新社的602旅龍翔營區27日搶先辦理全兵力預校，現場有直升機空中分列式、單機性能展示、神龍小組高空跳傘，還有黑鷹直升機吊掛救援火災，以及特戰部隊戰技演練，空地整體作戰操演等科目。而營區將在30日開放民眾參觀，民眾屆時也能到現場目睹精彩表演。

預校活動首先由國軍人形氣偶舞蹈表演揭開序幕，緊接著OH-58D、AH-1W、UH-60M、AH-64E、CH-47等各型機依序進行空中分列式，並有空軍F16 IDF戰鬥機衝場，以及神龍小組高空跳傘、AH-64E及AH-1W直升機執行單機俯衝攻擊等性能展示。

▲黑鷹吊掛救援、神龍小組跳傘搶先看 陸軍龍翔營區30日開放參觀。（圖／記者呂佳賢攝，下同）



緊接著是火災空中消防支援及人員搜救課目中，模擬新社林場附近發生火災，航空602旅接獲命令，派遣CH-47及陸航黑鷹直升機吊掛水袋支援空勤總隊執行消防任務。而壓軸演出的空地整體作戰操演，更出動各型直升機大秀火力、納編地面火砲進行縮短距離演練，最終在煙幕遮障下，掩護CM33甲車地面任務部隊發起攻擊奪回目標，過程中並由UH-60M黑鷹直升機吊掛突擊車進場，相當吸睛。

此外，在靜態裝備陳展方面，除了國軍現役裝備AH-64E阿帕契直升機 、UH-60M黑鷹直升機、AH-1W眼鏡蛇直升機、雷霆2000、CM33雲豹甲車、拖式飛彈車、多用途橋車等主戰裝備外，也安排民眾參與甲車試乘、火砲試拉及軍事著裝體驗等活動。

陸軍10軍團指出，30日營區開放活動當日將於上午8時起開放民眾入場，考量新社地區道路狹窄，且假日聯外道路易壅塞，籲請民眾多搭乘大眾運輸工具前往，已於太原火車站、后里花博展區、花博神岡停車場、洲際棒球場停車場及東勢河濱公園停車場等5處設置免費接駁專車提供搭乘。

10軍團也提醒，民眾入營參觀應攜帶證明文件（駕照、健保卡或具照片之身分證明文件）以方便查驗入營，凡未能攜帶證明文件或拒绝接受查驗之民眾則不予入營。