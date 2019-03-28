波音737 Max更新4大細節曝光！警報系統免費裝　最快6周復飛

▲ 波音發布的更新內容，尚待美國聯邦航空總署審核或認證。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國波音公司27日提前發表737 Max機型軟體更新、駕駛艙警報系統及飛行員培訓，力求提高飛機的安全性。這些內容目前仍待美國聯邦航空總署（FAA）進一步審核，分析師指出，現階段至少還需要6周至12周的時間才能復飛。

許多主要的修正細節目前都已浮出檯面。第一，機動特性增強系統（MCAS）如今將會接收2個攻角感測器的數據，而非過去只有一個；第二，若2個攻角感測器的數據超過5.5度，MCAS系統就會失效，不會自動推低飛機機頭；第三，駕駛艙飛行操作面板新增指示裝置，以便在2個攻角感測器數據不一致時，通報機師；第四，所有737機師也需要接受強化培訓，除了充分瞭解MCAS系統之外，同步告知如何在面臨緊急狀況時解除MCAS。

波音產品策略副主席史內特（Mike Sinnett）提到，737 MAX系列經過嚴謹測試，「我們相信，這些改變將會徹底解決所有事故，我們將竭盡所能，防止類似的事故再度發生。」

▲ 駕駛艙飛行操作面板增加警示燈的功能，先前屬於收費項目，目前已改為附加功能，可以免費安裝。（圖／達志影像／美聯社）

波音公司本周提交軟體更新與飛行員培訓相關計畫給美國聯邦航空總署，在FAA認證批准後，波音會把軟體更新的部分交給航空公司，而航空公司安裝新軟體需要數天的時間，接著再進行培訓與測試。

部分人士指出，光是美國聯邦航空總署驗證的程序就可能花費2周的時間。分析師則表示，目前至少還需要經過6周至12周的時間，才能看到波音737 MAX飛機再度升空。

不過，美國西南航空（Southwest Airlines）首席飛行員華爾茲（Bob Waltz）樂觀提到，「波音軟體更新內容似乎在MAX飛機操作上增加另一道安全保障，我們期待FAA的最終指導，並遵守任何修改更動及額外培訓要求，加強737 MAX的可靠度。」