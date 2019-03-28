　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

輔大參訪新竹空軍第二聯隊　幻象2000驚喜起降飛行

請按讚支持ETtoday新聞雲

幻象戰機秀戰技　輔大深化全民國防

軍聞社／記者呂尚俞新竹報導

為讓師生了解國軍戮力國防的付出與展現建軍備戰成果，輔仁大學27日由軍訓室主任文少將及教官群，帶領校內近150位師生參訪新竹空軍第二聯隊，一行人受到聯隊長鄧將軍熱烈接待。同學們實地走訪守護我國北部空防的第一線，了解先進單位作戰任務與訓練成果，參訪師生對於國軍勤訓精練的付出均深表敬佩。

此次參訪在該聯隊精心規劃下，除了安排隊史簡介、幻象2000戰機、V150甲車及S-3000消防水車地面裝展動態介紹外，曾經是特技飛行員的空軍第42作戰隊隊長胡上校也特別撥冗跟同學們談談飛行員的養成歷程，同學紛紛舉手發問達到熱烈迴響；另外重頭戲為幻象2000戰機性能展示起降飛行訓練，當戰機突破音速產生音爆震撼了現場所有同學，也展現出幻象戰機的優異性能。

飛行員也在現場和同學互動並詳盡解說飛機性能，使同學們更加了解國軍重要空中機動打擊能量，並且讓同學們感受到十足震撼力，紛紛給予熱烈掌聲。

所有師生均把握難得機會與陳展幻象2000戰機及在場飛行員合照留念。參加活動的領科學程徐梓訓同學表示，原本以為選修這門課純粹用來折抵兵役，想不到居然能夠看到如此精彩的展示及飛行訓練，真的不虛此行。本次活動也讓同學們藉由實地參訪及接觸，更加了解國防體系及戰機特性，同時也有助提升全民國防意識，達到潛移默化、寓教於樂的教育意義

ET快訊
中職／大師兄英雄命再見安打逆轉勝！兄弟7比6主場氣走桃猿
大里「低收姊妹花」擦撞聯結車　姊脫困輪下…絕望悲喊：我的眼睛
「一切都來不及」貨車司機長按喇叭　目睹同事輾斃海軍女下士

關鍵字：軍聞社,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

夥伴加油後可「追著別人打」　殲-15曝光數量增至38架

薛貞國案又3人收押　「最後一擊」苟桓銘哭了

導彈太少讓飛行員放不開　殲-20遭三代半戰機圍攻吞敗

房東案影響？　九把刀認「自大」坦言生日過得不快樂

印巴空戰梟龍獲「首殺」　側後方發射霹靂-5擊落米格-21

梟龍打米格-21「沒太大意思」　局座：不算一個經典戰例

模擬真實戰場景　CM11戰車行進間活動靶射擊

輔大參訪新竹空軍第二聯隊　幻象2000驚喜起降飛行

小部隊水域突擊作戰　向目標滲透精進特戰作戰效能

美軍艦屢次穿越台海　港媒：三到十年後「平安穿越的機會可能不多了」

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

走跳深坑！整天只吃臭豆腐大挑戰 日本人崩潰咬下神反轉：好好吃！

模擬真實戰場景　CM11戰車行進間活動靶射擊

輔大參訪新竹空軍第二聯隊　幻象2000驚喜起降飛行

小部隊水域突擊作戰　向目標滲透精進特戰作戰效能

美軍艦屢次穿越台海　港媒：三到十年後「平安穿越的機會可能不多了」

無限航區排水量五千噸！武船集團獲台灣海峽大型巡航救助船合約

美國備戰南海？　三軍聯合演練改良式「奪島戰術」

想跟甜美女大兵共度餘生　他匯了15萬見到本人大崩潰

磨練水域環境作戰能力　特戰運用現地資源製作簡易浮具

特戰布農勇士兄弟檔　攜手濱海行軍相互扶持打氣

嚴德發：反制中共統戰伎倆　一國兩制就是要消滅中華民國

快訊／梅伊：脫歐協議通過後　將辭去英國首相職務

ET直播／奧斯丁中職初登板　對決富邦好朋友伍鐸

NCC開罰中天「不改就換主管」　管中祥：很恐怖的作法！

訂機票省錢小撇步「週日買、週五飛」　出發前3週機票最便宜

氣質小學妹成「首位女徒弟」　宋少卿：栽培她成好女丑

得來速排隊...秒被白車「無恥插入」！他神用15秒震天喇叭聲逼退　網嗨：超療癒

香奈兒COCO晶亮水唇膏、蘭蔻激光煥氣墊粉餅　2019母親節檔期第一波曝光

陳致中告外患罪、陸委會擬修條款　韓國瑜隔海怒嗆了

模擬真實戰場景　CM11戰車行進間活動靶射擊

輔大參訪新竹空軍第二聯隊　幻象2000驚喜起降飛行

超驚悚「我腸子跑出來了！」　 陪討1萬債！到汐止砍人遭切腹

軍武熱門新聞

港媒：美軍艦穿越台海「不起任何..

武船集團獲台灣海峽大型巡航救助..

雲峰飛彈是中科院的傲世佳作

他遭「甜美女兵」詐騙15萬....

國軍步槍當火箭筒扛　網打臉：美..

055型驅逐艦掛彩旗照片曝光

美國南海備戰　三軍合練奪島戰術

九江艦2002因應台海危機改裝

美軍10年內退役11艘提康德羅..

CM11戰車行進間活動靶射擊

最強坦克神話瓦解　IS首殺德豹..

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

大馬表態想從巴基斯坦購買「梟龍..

俄公布Su-35玩弄美F-18..

更多熱門

相關新聞

CM11戰車行進間活動靶射擊

為驗證實戰能量，提升官兵射擊能力，機步333旅戰車營27日於南區聯合測考中心實施戰車戰鬥射擊，展現精實戰力。

特戰部隊水域訓練強化作戰效能

特戰布農勇士兄弟檔攜手濱海行軍

特戰官兵磨練水域環境作戰能力

嚴德發：反制中共統戰伎倆

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

太陽穴長「穿腦致命疔」炸10元大肉洞

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

22歲男「漂蓄水池8月」　居民哭：水鹹鹹的

李燕辭演《炮仔聲》？陳冠霖這句話爆雷

貨車司機長按喇叭　目睹同事輾斃海軍女下士

生完「私處爆開流膿」要打針！婆婆不准…媳婦哭了

YG官網勝利照片被馬賽克處理

播太多韓國瑜新聞！NCC重罰中天100萬

不只中天！TVBS、中視、東森都被罰

12星座男「哄女友的心態」超不甘願

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

好市多衛生紙　他警告：使用前三思

飼主搬家2狗餓死　啃同伴屍體止飢

王乃伃與吳宇舒尪爆婚外情！主跑韓國瑜曬甜照

更多

最夯影音

更多

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面