輔大參訪新竹空軍第二聯隊　幻象2000驚喜起降飛行

軍聞社／記者呂尚俞新竹報導

為讓師生了解國軍戮力國防的付出與展現建軍備戰成果，輔仁大學27日由軍訓室主任文少將及教官群，帶領校內近150位師生參訪新竹空軍第二聯隊，一行人受到聯隊長鄧將軍熱烈接待。同學們實地走訪守護我國北部空防的第一線，了解先進單位作戰任務與訓練成果，參訪師生對於國軍勤訓精練的付出均深表敬佩。

此次參訪在該聯隊精心規劃下，除了安排隊史簡介、幻象2000戰機、V150甲車及S-3000消防水車地面裝展動態介紹外，曾經是特技飛行員的空軍第42作戰隊隊長胡上校也特別撥冗跟同學們談談飛行員的養成歷程，同學紛紛舉手發問達到熱烈迴響；另外重頭戲為幻象2000戰機性能展示起降飛行訓練，當戰機突破音速產生音爆震撼了現場所有同學，也展現出幻象戰機的優異性能。

飛行員也在現場和同學互動並詳盡解說飛機性能，使同學們更加了解國軍重要空中機動打擊能量，並且讓同學們感受到十足震撼力，紛紛給予熱烈掌聲。

所有師生均把握難得機會與陳展幻象2000戰機及在場飛行員合照留念。參加活動的領科學程徐梓訓同學表示，原本以為選修這門課純粹用來折抵兵役，想不到居然能夠看到如此精彩的展示及飛行訓練，真的不虛此行。本次活動也讓同學們藉由實地參訪及接觸，更加了解國防體系及戰機特性，同時也有助提升全民國防意識，達到潛移默化、寓教於樂的教育意義