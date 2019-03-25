搶台灣人才！企業家推10年30億計劃邀台科大生赴印尼創業、念書

▲印尼企業家許龍川先生(右二) 與台科大校長廖慶榮(左二)及台科大印尼學生合影。（圖／台科大提供）

生活中心／綜合報導

印尼企業家許龍川先生(S. D. Darmono) 25日與台科大簽訂合作備忘錄，十年內將提供30億台幣的相關資源，鼓勵台灣青年學子到印尼就讀和創業。

台科大表示，從2004年有首屆印尼畢業生至今，印尼籍校友超過千人，目前還有超過400名印尼學生在台科大就讀，台科大校長廖慶榮提到，上個月在印尼舉辦校友會，許龍川先生受邀參加，當他看到台科大培育了這麼多印尼當地的青年學生，在當地成為重要的管理與高階人才，他非常驚訝也非常感動，於是雙方都希望積極促成青年學子有更多互動和交流。

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▲印尼企業家許龍川先生(S. D. Darmono) 與台科大簽訂合作備忘錄，十年內將提供30億台幣的相關資源，鼓勵台灣青年學子來印尼就讀和創業。。（圖／台科大提供）

印尼知名上市開發公司，賈巴貝卡（Jababeka）是印尼第一家上市的房地產業者，集團創人許龍川在印尼開發了許多新興城市，也創辦了印尼總統大學（President University）。許龍川在印尼開發了許多新興市鎮，他期待能在印尼打造一百個城市，新創一萬個公司，提供一百萬個工作機會。

許龍川提到，印尼有相當多的資源，人口多、幅員廣、天然資源多，印尼正在蓬勃發展，是處處有機會的地方，他希望更多學生能來印尼，與當地學生們一同合作，和當地人一同創業，這樣才能貼近印尼在地的市場、了解當地文化和各項法規規範，所屬的集團可以提供創業各項協助，不論是在廠房、軟硬體甚至資金都能提供資源，唯有雙方合作的創業模式才更能成功打進印尼市場，創業才會成功。因此，許龍川提供獎學金，希望台灣學生來就讀並留在印尼發展，一定能更快融入印尼市場。

▲印尼企業家與台科大簽訂合作備忘錄，由左至右，印尼 Jababeka Tbk 的CEO Mr. T. Budianto Liman、許龍川先生(左二) 、台科大校長廖慶榮，印尼總統大學校長(Dr. Jony Oktavian Haryanto)、前駐印尼大使張良任。（圖／台科大提供）

台科大校長廖慶榮說，國際化要能成功需要雙方互惠互動，台灣的學生有熱情、有技術、教育素質高，若願意前進印尼，與當地人合作，創業更能成功，就能有廣大的商機和獲利。初期，台科大會先選送學生及創業團隊赴印尼，並與總統大學合作創業學程，也歡迎其他學校的學生一同加入，期待能有雙方青年學子合作的新創公司在印尼開花結果。