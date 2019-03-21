小英出訪／蔡英文訪南太友邦　索羅門群島卻傳下月大選後斷交

▲蔡英文先前以軍禮迎接索羅門群島總理何瑞朗伉儷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日將再次出訪南太平洋友邦，展開「海洋民主之旅」，將走訪帛琉、諾魯共和國與馬紹爾群島。不過，近來傳出同在南太平洋的友邦索羅門群島邦交關係也可能亮起紅燈。

本次蔡英文率團出訪南太平洋友邦，專案名稱定為「民主海洋之旅」，《ETtoday新聞雲》依慣例特派記者隨行採訪，帶回第一手最新、最即時的完整報導。

不過值得注意的是，我在南太平洋有6友邦，原訂要走訪的吉里巴斯臨時喊卡，改去馬紹爾群島，引起外界憂心邦交關係亮紅燈之外，索羅門群島的邦交也成討論話題。

中國大陸外交部在先前例行記者會上，有記者詢問中國是否希望索羅門群島在大選後跟台灣斷交？是否已經跟索羅門相關單位接觸？其外交部發言人回應，一個中國原則是國際社會普遍共識，中國政府一貫在一個中國原則與和平共處五項原則基礎上，發展同世界各國的友好合作關係。

除此之外，澳洲媒體在上個月的報導中就有明確指出，索羅門群島目前雖然宣稱會繼續維持與台邦交，但也有揣測很可能會在選後轉向跟中國建交；而該報導中還指出，有至少2位太平洋國家的官員指出，有大陸官方不斷遊說，在太平洋島國論壇，應該只承認中共政權。

除此之外，美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）的分析師格羅斯曼（Derek Grossman）也指出，蔡英文此次出訪的三個邦交國，目前與台灣的關係還算可靠，但所羅門群島可能是下一個轉向大陸的台灣友邦。

根據《德國之聲》報導，澳洲的洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）在其刊登的評論中指稱，所羅門群島即將舉行大選，而執政黨此前就曾揚言，如果勝選將重新審視與台灣的外交關係。該評論還說，所羅門群島的執政者曾經公開表示，大陸的崛起不容忽視，必須將大陸因素納入貿易與外交關係的考量範圍。

格羅斯曼則認為，鑒於大陸是所羅門群島最大的貿易夥伴，可能促使後者決定與前者建交。他還強調，蔡英文選擇不拜訪所羅門群島，主因在於所國下個月即將舉行大選，選後是否會與中方建交仍是未知數。

▼蔡英文總統先前偕同陳建仁副總統伉儷在總統府以國宴宴請索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）伉儷暨訪問團成員。（圖／總統府提供）

