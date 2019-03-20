日本男學生體驗「男女混浴」　業者PO文：重點能和女生一起泡！

▲業者在PO文中強調「和年輕女生泡湯是美好回憶」有性騷擾爭議。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



國際中心／綜合報導

想體驗日本男女混浴溫泉，可以到東北和九州地區的溫泉旅館，現在不少店家會貼心的為女客人準備溫泉衣，不一定要再與異性全裸泡湯，給大眾一個更安心的選擇。日前有一間青年旅館在推特PO文，「男性入浴時有年輕女生進來，這一定會成為畢生難忘的美好回憶！」不當用詞被網友視為在消費女性，甚至有性騷擾嫌疑。

據《朝日新聞》報導，這間青年旅館位在溫泉熱門區九州的分縣由布院附近，業者PO文表示，「昨天有4名男學生前來，他們說『下湯』是町內最棒的地方，因為那裡有唯一的男女混浴。」而且男性在泡湯時，如果有裸體的女生進來，那畫面會讓人非常難忘，「希望全世界的女性別忘了，妳們有著超強大魅力！」

▲日本某些地區現在還有男女混浴的公共浴場。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



PO文一出，許多網友都抨擊說「女性不是觀光景點！」「這明顯是性騷擾」。業者見到網路上撻伐越演越烈，幾天後再度發文滅火並澄清，男學生們只是想分享難得經驗，並沒有揶揄或騷擾女性的意圖，業者是將「混浴當作溫泉文化的一環」，所以才公開分享在推特上，造成誤會非常抱歉。

業者也坦承，當時的確不該以男性視角發文，沒有充分考慮到女性客人的感受，「正在深切的反省」，並會親自前往觀光協會致歉。

據了解，為了因應現代人習慣，日本多數旅館都已把大眾混浴改成包廂式，在九州地區仍有道地的男女混浴可以體驗，不過，店家通常會提供溫泉衣，避免有心人士佔便宜，也保護女客人能放心享受溫泉。