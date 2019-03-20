假貴婦殺夫女詐保！親餵老鼠藥「裸屍曝荒野」　冷看老公自砍30刀

▲身材瘦小的王婦（中）因為電視購物成癮，欠下大筆卡債，犯下殺夫毒女的驚人命案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2016年間高雄仁武一間鐵工廠老闆王義祥，遭綑綁陳屍在工廠內，檢警原以為是酒後糾紛殺人，追查後才發現是老闆夫婦為詐領千萬元保險金而故布疑陣；在查案過程中警方也發現，王男的女兒2013年不明原因死在橋邊，經過抽絲剝繭，終於找到王婦買老鼠藥毒死女兒的證據，原來是老闆夫婦為了保險金而狠殺親生女，最終王婦共被判刑15年2個月，用後半生為惡行贖罪。

時間回到2016年11月27日深夜，高市仁武區一家鐵工廠老闆王義祥被兒子發現陳屍工廠內，現場血跡斑斑，物品散落一地，死者雙手、雙腳被綑綁在椅子上，頭頸有36處刀傷，專案人員找來死者之妻，她稱王男喝酒會與人發生衝突，先前僱用之臨時工有前科，曾有臨時工向死者借錢等情資，讓辦案人員一度懷疑是老闆與前員工的債務糾紛引發殺機。

檢警連月追查終於讓案情急轉直下，勘驗現場物品，都只有黃婦和死者的指紋及DNA，加上黃女於案發後異常冷靜，相當不尋常；再經法醫解剖發現王男頸部有多處「猶豫性刀傷」，不像是仇殺；而王男體內也驗出有鎮靜安眠用藥「悠樂丁」（Eurodin），與黃婦平日服用的安眠藥相同。

最重要的是，警方查出王男有投保1,200萬元的保險，受益人是黃婦，加上監視畫面錄下黃婦騎車2度進出鐵工廠，還丟棄裝有沾血雨衣及手套的藍色塑膠袋，這時檢警再追查黃婦金流，發現黃婦喜愛買電視購物的珠寶首飾，欠下百萬元卡債，黃女謀殺親夫動機、事證明確。

警方有了相關證據後即拘提黃女，她供稱，丈夫因長年下背脊椎炎、右肩痠痛，工作不便，加上家裡存款只剩3萬多元，擔心入不敷出，死者告知妻子有輕生意念，而急著想要改善環境的黃女，竟然也同意，還將鐵工廠布置成酒後衝突殺人的場景，讓死者吃下6顆安眠藥。

2人合力將工廠內桌、椅、電視機、電風扇等物翻倒，並將啤酒、保力達、高粱酒酒瓶、食物、筷子散落一地，假造多人在場飲酒、與死者產生紛爭之假象，王男再側臥地上，持木柄菜刀自切頭頸部，造成3處切割傷、砍傷及大出血。

接著王男妻子再持事先準備的塑膠繩將他雙腳綑綁併攏、雙手綑綁在藤椅2側扶手，藉此假造王男被綑綁、推倒並持刀殺害，此時王男因服用的「悠樂丁」藥效發作，進入睡眠狀態，王妻離開後，王男即因大量出血造成休克而死亡。

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