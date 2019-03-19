為了當帥哥！他遠赴瑞典「挖空2耳」　藝術家辯：不會影響聽力

▲男子進行耳朵改造。（圖／翻攝自臉書／Chai At CALM - Body Modification Practitioner）

國際中心／綜合報導

澳洲一名男子日前到訪瑞典一家「身體改造」工作室，為了讓自己看起來更酷，他選擇去除耳蝸。藝術家麥伯特（Chai Maibert）16日透過臉書貼出成品照，他相當喜歡客人最後呈現出的模樣，還強調這並不會永久影響聽力，不過網友對此評價兩極，有人就無法接受。

國外近年來吹起身體改造的潮流，基本的刺青、穿洞已滿足不了這些族群，他們會請藝術家把自己的舌頭切割成兩個部分，不然就是把耳朵塑造成特異的形狀。麥伯特日前則接待一名來自澳洲的客人，對方選擇割去耳蝸，耳垂處也挖了大洞，他對於成果相當滿意。

Fresh #conchremoval on @charlesvbentley who traveled around the world from Australia to have this procedure performed by... 由 Chai At CALM - Body Modification Practitioner 發佈於 2019年3月15日 星期五

麥伯特寫道，剛做完這個程序第1、2周後可能會影響客人聽力，聽不清楚聲音從哪個方位傳來，但之後情況將逐漸好轉，並沒有什麼大礙，也不會導致顧客失聰。他認為耳朵大小跟聽力無關，若要聽清楚聲音來源，有時甚至要稍微摀住耳朵。

對於外界評論，麥伯特強調請大家保持禮貌，若是有人過於無禮，他便會直接封鎖。不過，他的作品確實讓某些網友感到不安，有自稱是聽障者的人就留言「我可以說去X的嗎」；還有專門研究聽力的學者指責麥伯特的說詞完全錯誤。

▼客人的舌頭經過麥伯特改造後。

