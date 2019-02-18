嘉市5連霸議員燒炭亡　遺書曝光「以死明志」妻發抖喊冤被設計

▲▼ 廖天隆妻子手持廖天隆手寫遺書為廖喊冤。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議會5連霸72歲無黨籍市議員廖天隆，2018年參選因涉賄被檢方提訴當選無效，卻傳出17日晚間廖留下手寫遺書，於市議會研究室燒炭自殺，遺書內文表示｢我不是畏罪自殺，而是以死明志｣，另指「地檢署設計我」，家屬滿腹委屈向媒體哭訴。嘉義地檢署17日晚間發文回應，對於廖議員自殺一事，深感遺憾，敬表哀悼。

17日晚間，廖天隆太太紀素如與廖胞弟得知該消息泣不成聲，並在家中找到廖天隆手寫遺書，由於廖於遺書中首提｢我不是畏罪自殺，而是以死明志｣，讓家人感到相當廖受盡委屈，個人清白被抹黑。素珠哽咽提到，丈夫涉訟壓力大，這段時間都靠安眠藥才能入睡，遺書內寫「無法瓦全只好玉碎」。

紀素珠說，先生原以為賄選官司能獲得緩刑，沒想到案件在院方審理時，檢察官卻推翻先前偵查時的認罪緩刑默契，讓廖感覺「被地檢署設計了」，內心忿忿不平，更向議會同事說「若要被關，我寧可死」。紀素珠是虔誠佛教徒，她說，事情發生只能面對，會持續念佛讓丈夫放下，後事一切從簡。只見紀素如一字一字念出來廖所留下遺書，一邊哭泣一邊發抖。

廖天隆去年參加議員選舉，被檢方查獲委由樁腳以1票1000元買15票，涉嫌賄選，雖已宣誓就職，但檢方依法於當選名單公告日起30天內提訴當選無效。據了解，偵查過程中廖天隆認罪協商，甚至傳出希望辭去議員一職換取緩刑，但卻傳出燒炭自殺，讓身旁友人感到不可思議。

廖天隆議員，1946年12月28日出生，畢業於國立華商，市議會第6屆起連任五屆議員，父親廖承維，曾任嘉義縣議會副議長，17日下午5點多，被發現在北港路市議會議員研究室浴室內，燒炭自殺，發現時身體已僵硬，緊急轉送嘉義醫院，17日晚間6點多宣告不治身亡，遺體晚間運回家中，支持者及家屬泣不成聲。