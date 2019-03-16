辣模曝與台男初夜！套套都拆了「破處失敗」：他那邊太小了

▲香港女星張沛樂還曾代言保險套。（圖／張沛樂IG）

網搜小組／綜合報導

27歲的香港女星張沛樂日前和好友趙詠瑤推出寫真遊記《閨蜜遊記 台灣篇》，大方秀出33E的超辣好身材。近期她上香港節目當來賓，話題尺度也大開，她提到，之前在國外留學時和一名台灣男生交往，準備要滾床單破處的時候，對方卻因為「尺寸太小」，最後失敗收場。

張沛樂日前上香港節目「晚吹：女學生．吹水班」擔任嘉賓，大方承認自己還沒有破處過，也分享失敗經驗。她提到，在紐西蘭讀書的時候有教過一個台灣的男朋友，一開始兩人親親抱抱進行前戲，「然後他就拿出朋友給他的condom（保險套），但卻不會用，當下我好深刻，他把包裝打開後取出拉長，那時候他好小啦.....總之就是不大」。





大尺度談話讓一票嘉賓和主持人都笑壞，主持人追問男方下面是什麼樣的狀態，張沛樂則說，對方的「那話兒」很小，「總之就是戴不上去」，還示範當下「眼神死」的表情，卻也被現場來賓調侃表示，誰看到這種死魚眼都會立刻消風。

最後，由於張沛樂合當時的台灣男友都沒有性經驗，雖然「性致勃勃」，但她還是婉拒了，最後殘壘收場，沒有破處。在場的人則表示，有可能是第一次真的太緊張，所以也可能不單單是尺寸問題。