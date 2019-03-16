閻羅王前搶回死囚謝志宏！冤獄平反協會差點錯過一條命

▲死囚謝志宏獲准再審，冤獄平反協會搶救成功。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南歸仁雙屍命案遭判死刑的謝志宏，喊冤多年後終於獲准再審。協助救援的台灣冤獄平反協會指出，本案因共犯郭俊偉的不利陳述，再加上警詢筆錄自白的問題，救援難度極高。但協會秉持著對死刑案件的重視，為免冤死一條寶貴人命，最後決定救援，也順利從閻羅王前搶下這條性命。

發生在2000年6月24日的台南歸仁雙屍命案，謝志宏與郭俊偉被控於當天夜遊時，郭俊偉拿蝴蝶刀性侵殺害一名女子，又將路過的目擊老農殺害。警方逮捕郭俊偉，郭俊偉咬定謝志宏共犯，謝志宏在警局中自白犯案，謝、郭2人遭起訴。從2001年到2010年，最高法院7度發回更審，更七審仍判謝志宏死刑，2011年獲最高法院判刑確定。

談到救援謝志宏的困難點，台灣冤獄平反協會羅士翔指出，第一個是不在場證明的問題。一般被告均能提出不在場證明，但本案中郭俊偉死咬謝志宏均在場，謝志宏雖未動手犯案但確實也在場，因此被警方質疑為什麼不報警、不阻止，這也是第一個難以說明的疑點。

至於第二個困難在於自白的問題。雖然《刑事訴訟法》現在已經規定訊問被告必須全程錄音，但謝志宏在6月28日凌晨零點半被逮捕時，一直到清晨6點所做的第一份自白筆錄並未錄音。羅士翔表示，這是嚴重的證物保管瑕疵，畢竟零點到6點這5、6個小時間發生什麼事情，沒人知道。

另外羅士翔補充，除了第一份自白筆錄以外，謝志宏到7月5日（案發12天、被捕後7天）間，還做了4份筆錄。奇怪的是，只要在地檢署、法院或律師在場時的筆錄，謝志宏都不承認犯案；但在警局做的筆錄，謝志宏卻是自白犯罪。「也不知道當時在警局發生什麼事情？」

本案在冤平協會立案時間為2013年4月間，是冤平協會成立時的頭兩號案件。當時對本案有許多討論，因本案有許多證據保管瑕疵，再加上當時的理事長羅秉成（目前行政院政務委員）提醒大家這是死刑案件，若不救援，就是失去一條人命。因此在使命感下，協會才決定救援謝志宏，也就是因著這個決定，才能順利在閻羅王前，搶下這條寶貴的性命。