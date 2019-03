信仰生態法西斯！紐西蘭槍手74頁宣言　反穆斯林「生育入侵」

▲紐西蘭基督城槍擊,槍手直播紀錄過程。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

紐西蘭基督城15日發生重大恐怖襲事件,2間清真寺遭槍手無差別掃射,造成至少49人死亡,多人重傷。據傳,槍手之一的澳洲男子塔蘭特(Brenton Tarrant)在網路上發表一份長達74頁的「宣言」,詳細說明自己發動攻擊的動機與目的。塔蘭特也坦承,自己是法西斯主義者和種族主義者。

這份宣言的標題為「大取代-走向新社會(The Great Replacement – Towards a new society)」,最先由前路透社記者凱斯(Matthew Keys)在社群媒體上揭露。塔蘭特自我介紹說,自己出生在澳洲一個低收入工人家庭,只是一名28歲普通白人,不屬於任何組織或團體。

▼紐西蘭槍擊,網路流傳長達74頁的完整宣言。(圖/翻攝文件)



塔蘭特在宣言中以一問一答的方式解釋,一切都是因為「生育率」。他認為,所有移民到歐洲國家的移民者都是「入侵者」,威脅到白種人的生存空間,因此必須將他們清除殆盡,否則歐洲文化就無法獲得保存。他之所以挑選清真寺攻擊,是因為他認為穆斯林族群生育率較高,最終會取代白種人。

他還說,自己遊歷過多個國家,體驗過不同文化,他願意與不同民族友好相處,但如果有外人侵犯自己的家園,並試圖取代自己的族人,他只好還擊,目的是讓白人的生存空間獲得保障。他解釋,雖然身為澳洲人的他,對紐西蘭而言也是「移民」,但因為兩國擁有相同的文化背景,因此這並不構成問題,他反對的是不同文化之間的「入侵」。

塔蘭特又說,自己是一名「生態法西斯主義者」(Eco-fascist),主張各民族自治,專注在維持大自然的秩序和自然環境。他補充說,「與我的政治理念和社會價值觀最接近的國家,是中華人民共和國。」(The nation with the closest political and social values to my own is the People’s Republic of China.)不過,這份文件尚未獲得官方證實。

值得一提的是,這份宣言標題所用的「大取代」字眼,源自於伊斯蘭恐懼症者提出的「大取代陰謀論」。恐伊症者相信,來自中東、北非和下撒哈拉非洲的大量移民,最終將會取代白人基督徒在歐洲的地位。陰謀論者通常將責任歸咎於全球主義者和自由派菁英,認為歐盟有計畫地實現以穆斯林取代白人的陰謀。不過,塔蘭特卻在宣言中堅稱他並非「伊斯蘭恐懼症」,也不畏懼伊斯蘭教。

▼手持長槍的槍手準備進入清真寺。(圖/路透)