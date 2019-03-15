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信仰生態法西斯！紐西蘭槍手74頁宣言　反穆斯林「生育入侵」

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▲▼紐西蘭基督城槍擊。（圖／路透）＝

▲紐西蘭基督城槍擊，槍手直播紀錄過程。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城15日發生重大恐怖襲事件，2間清真寺遭槍手無差別掃射，造成至少49人死亡，多人重傷。據傳，槍手之一的澳洲男子塔蘭特（Brenton Tarrant）在網路上發表一份長達74頁的「宣言」，詳細說明自己發動攻擊的動機與目的。塔蘭特也坦承，自己是法西斯主義者和種族主義者。

這份宣言的標題為「大取代－走向新社會(The Great Replacement – Towards a new society)」，最先由前路透社記者凱斯（Matthew Keys）在社群媒體上揭露。塔蘭特自我介紹說，自己出生在澳洲一個低收入工人家庭，只是一名28歲普通白人，不屬於任何組織或團體。

▼紐西蘭槍擊，網路流傳長達74頁的完整宣言。（圖／翻攝文件）

▲▼紐西蘭槍擊，網路流傳槍手自白宣言。（圖／翻攝宣言文件）

塔蘭特在宣言中以一問一答的方式解釋，一切都是因為「生育率」。他認為，所有移民到歐洲國家的移民者都是「入侵者」，威脅到白種人的生存空間，因此必須將他們清除殆盡，否則歐洲文化就無法獲得保存。他之所以挑選清真寺攻擊，是因為他認為穆斯林族群生育率較高，最終會取代白種人。

他還說，自己遊歷過多個國家，體驗過不同文化，他願意與不同民族友好相處，但如果有外人侵犯自己的家園，並試圖取代自己的族人，他只好還擊，目的是讓白人的生存空間獲得保障。他解釋，雖然身為澳洲人的他，對紐西蘭而言也是「移民」，但因為兩國擁有相同的文化背景，因此這並不構成問題，他反對的是不同文化之間的「入侵」。

塔蘭特又說，自己是一名「生態法西斯主義者」（Eco-fascist），主張各民族自治，專注在維持大自然的秩序和自然環境。他補充說，「與我的政治理念和社會價值觀最接近的國家，是中華人民共和國。」（The nation with the closest political and social values to my own is the People’s Republic of China.）不過，這份文件尚未獲得官方證實。

▲▼紐西蘭槍擊，網路流傳槍手自白。（圖／翻攝宣言文件）

值得一提的是，這份宣言標題所用的「大取代」字眼，源自於伊斯蘭恐懼症者提出的「大取代陰謀論」。恐伊症者相信，來自中東、北非和下撒哈拉非洲的大量移民，最終將會取代白人基督徒在歐洲的地位。陰謀論者通常將責任歸咎於全球主義者和自由派菁英，認為歐盟有計畫地實現以穆斯林取代白人的陰謀。不過，塔蘭特卻在宣言中堅稱他並非「伊斯蘭恐懼症」，也不畏懼伊斯蘭教。

▼手持長槍的槍手準備進入清真寺。（圖／路透）

▲▼紐西蘭基督城槍擊。（圖／路透）＝

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關鍵字：紐西蘭,基督城槍擊,紐澳要聞

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