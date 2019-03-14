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沃爾瑪進軍平板電腦　鎖定兒童市場

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▲▼沃爾瑪,Walmart。（圖／路透）

▲沃爾瑪計畫在其ONN商店品牌下推出低價、適合兒童使用的平板電腦。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

蘋果注意了！美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）正在進軍平板電腦領域，搶攻兒童市場。

彭博報導，沃爾瑪計畫在其ONN商店品牌下推出低價、適合兒童使用的平板電腦，作為整頓旗下電子裝置部門的一環。根根據沃爾瑪提交給美國聯邦通信委員會的無線產品申請，該平板電腦將由中國大陸供應商生產，並運行Google的Android操作系統。

沃爾瑪發言人豪斯（Tara House）已證實該公司正在開發平板電腦，但拒絕進一步置評。該設備的售價、發布時間等資訊皆尚未披露。據沃爾瑪高層近期在供應商會議上的說法，去年沃爾瑪針對服裝產品列進行大修改後，今年將焦點放在電子產品及家用產品上頭。競爭對手僅次於沃爾瑪的第二大零售百貨集團Target去年推出了自家第一個電子商店品牌Heyday，其產品包括耳機、藍芽喇叭及無線充電板等。

零售商已成功地從價格低於iPad、為兒童量身打造的平板電腦尋找出路。亞馬遜於2011年開發了自家的平板電腦品牌，最初名為Kindle Fire，其中就包括兒童版。英國最大連鎖超市特易購（TESCO）先前也曾推出一款名為Hudl的流行平版電腦，該產品在英國大受父母歡迎。

沃爾瑪的平板電腦設備可說是為發展緩慢的平板電腦市場帶來一些生機，平板市場已連續多年萎縮。平板電腦的使用者不會以更換手機的頻率來購買新的平板電腦，隨著智慧型手機的尺寸與容量不斷加大，平板電腦的需求也進一步遭擠壓。根據Strategy Analytics的數據，去年全球平板電腦的出貨量下滑了6.2%，其中以蘋果iPad最為暢銷，其次為三星及亞馬遜。

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關鍵字：平板電腦,沃爾瑪,Walmart

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