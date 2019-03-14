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貓熊入台竟成「中藥材」！　　網震驚：團團圓圓看到應該很抖

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▲▼貓熊團團圓圓當初是以中藥材名義輸入台灣。（圖／翻攝自Facebook／怪奇事物所 Incrediville）

▲貓熊團團圓圓當初是以中藥材名義輸入台灣。（圖／翻攝自Facebook／怪奇事物所 Incrediville）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市觀光局長潘恆旭日前於臉書宣布，大陸官方將贈與一對貓熊給高雄壽山動物園，後來又傳出提案人只是建議，並未確定是否要贈予貓熊，引起爭議。不過貓熊屬於保育類動物，要贈予必須遵照《華盛頓公約》（CITES）進行，但陸方並不認為這屬國際交流，於是貓熊最後就被當成「中藥材」進口了。

臉書粉絲專頁《怪奇事物所 Incrediville》發文「你知道台灣最名貴的中藥 其實是性格悶騷、整天睡大覺現就住在木柵動物園的那兩頭熊貓(貓熊)嗎？」文中透露2008年時貓熊「團團、圓圓」要來台灣的時候，就是採用「中藥材模式」來台。

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▲農委會主委陳吉仲12日強調，大陸送高雄貓熊，只要符合相關法規，就依相關規定辦理。（圖／ETtoday資料照）

▲貓熊雖然看起來無害，但其實兇猛起來也是會要人命。（圖／ETtoday資料照）

根據當年的兩岸中藥進出口慣例，台灣中藥業者只要取得陸方瀕危動植物進出口辦公室所發出的許可文件，就可以進出口。「於是在2009年，熊貓就被當成中藥材送進台灣了」。

當年台灣政府想到以中藥材方式進口貓熊，還曾經引發批踢踢網友討論。開玩笑的說「原來...@@...他們好可憐快要被吃掉了」、「好笑了，原來是熊貓是中藥材」、「突然同情起團團圓圓 如果他們看到這新聞 應該會很抖...」。

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關鍵字：貓熊,怪奇事物所

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