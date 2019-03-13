影／搭載AI呈現人聲、光線、角度　羅技雲視訊發表「Rally視訊會議系統」

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記者姚惠茹／台北報導

羅技（Logitech）今天（13日）發表「Rally視訊會議系統」，搭載獨家AI技術RightSense，主要呈現在辨識人聲、調整光線、八向視角，不僅提供更好的視訊品質，並且可以彈性布建在各種會議室中，結合策略夥伴做多面向應用。

▲羅技雲視訊發表「Rally視訊會議系統」。（圖／記者湯興漢攝／下同）

羅技Rally視訊會議系統，支援多達七個麥克風，最大化擴展音訊覆蓋範圍，幫助企業省下購買擴大機的費用，還提供靜音控制功能，讓企業用戶在不影響會議進行的前提下，都能提出適度的討論，而且僅以單條網路線便能串連顯示器集線器與桌上集線器，免除繁複的佈線限制。

規格方面，攝影機具有Ultra-HD成像技術，高達4K的解析度，可以提供亮眼銳利的視訊、傑出的色彩、優異的光學準確性，更擁有業界唯一的八向轉動技術，有別於一般上下左右的四個方向，還提供左上、左下、右上、右下共八個方向，讓視覺沒有死角。

羅技「Rally視訊會議系統」搭載AI技術RightSense

談到羅技Rally視訊會議系統最大特色，羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興表示，Rally搭載的獨家AI技術RightSense，主要包含三大功能，其一為自動移動鏡頭並調整變焦，搭配八向轉動技術，讓會議室的每一個人都可以清楚呈現，確保畫面中與會者的形象清晰。

再者，蔣志興表示，RightLight更可以減少視訊噪點、最佳化光線平衡，並微調色彩和飽和度，這也是羅技視訊有別於一般視訊的亮點之一，不論在逆光還是背光的會議室，都能將調整成專業攝影室的光線。

至於聲音方面，蔣志興表示，RightSound可以針對語音進行最佳化，內建八個麥克風，除了可以自動調整音量外，還可以精準辨識人聲，對焦到主要發言人，增強語音清晰度，而且Rally搭載的麥克風，選用防水防污的織布材質，可以減少桌面震動與環境噪音。

▲羅技「Rally視訊會議系統」結合策略夥伴做各面向應用。（圖／記者湯興漢攝／下同）

高相容性成為全球企業視訊市佔龍頭

羅技Rally具有高度相容性，可適用在Google Hangouts Meet、Microsoft Skype for Business 和Teams，以及Zoom等任何知名的視訊會議軟體，幫助企業摒除傳統會議設備的繁複架設，選用輕巧便利且CP值更高的雲視訊會議系統。

同時，羅技Rally的高度相容性，助攻策略夥伴運用在各種視訊會議的全方位解決方案，像是中華電信就將線上教學服務雲端化，無須採購建置硬體設備與維護技術人力，只要具備寬頻上網環境，搭載羅技視訊會議系統，就能提供影像、聲音、檔案、文件、文字等多元互動教學功能。

還有Microsoft Teams團隊則是使用協同合作平台，支援多款商務App及一系列的通話與會議室裝置，搭配羅技視訊協助系統整合式共同作業裝置，透過豐富的音訊、HD視訊、會議室中央控制功能，只要點一下就可以加入會議，將Microsoft Teams帶進每一間會議室，還能結合AI人臉辨識將視訊背景模糊，或是結合3D混和實境將現場畫面做即時呈現。

NEC則是以「行動通訊影像會議」及「人臉辨識解決方案體驗」兩大主題，打造無所不在的辦公環境，單一代表號就能找到聯絡人，並提供多樣通訊裝置運用，舉辦視訊會議更為輕鬆、簡便，更運用世界頂尖的人臉辨識技術，即時擷取訪客影像。

Samsung Flip互動式電子白板，提供用戶輕鬆分享、註解、移動、甚至搜尋資料，並可多人同時建立內容， 此外Samsung超寬曲面螢幕的多分割模式，有效提升工作效率，搭配羅技視訊協助系統，可以任何場所一秒變身行動會議室，為企業的有限會議空間增添靈活性。

最後Zoom的Zoom Rooms更是透過平板觸控直接控制視訊設備並管理線上會議室，搭配Rally獨家AI領先技術，瞬間提升會議品質，打造智能高效的會議空間。