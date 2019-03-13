　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

影／搭載AI呈現人聲、光線、角度　羅技雲視訊發表「Rally視訊會議系統」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

記者姚惠茹／台北報導

羅技（Logitech）今天（13日）發表「Rally視訊會議系統」，搭載獨家AI技術RightSense，主要呈現在辨識人聲、調整光線、八向視角，不僅提供更好的視訊品質，並且可以彈性布建在各種會議室中，結合策略夥伴做多面向應用。

▲▼羅技雲視訊Rally新品上市記者會,Rally攝像頭,Logitech視訊會議產品,羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興,華厚董事長洪修達。（圖／記者湯興漢攝）

▲羅技雲視訊發表「Rally視訊會議系統」。（圖／記者湯興漢攝／下同）

羅技Rally視訊會議系統，支援多達七個麥克風，最大化擴展音訊覆蓋範圍，幫助企業省下購買擴大機的費用，還提供靜音控制功能，讓企業用戶在不影響會議進行的前提下，都能提出適度的討論，而且僅以單條網路線便能串連顯示器集線器與桌上集線器，免除繁複的佈線限制。

▲▼羅技雲視訊Rally新品上市記者會,Rally攝像頭,Logitech視訊會議產品,羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興,華厚董事長洪修達。（圖／記者湯興漢攝）

規格方面，攝影機具有Ultra-HD成像技術，高達4K的解析度，可以提供亮眼銳利的視訊、傑出的色彩、優異的光學準確性，更擁有業界唯一的八向轉動技術，有別於一般上下左右的四個方向，還提供左上、左下、右上、右下共八個方向，讓視覺沒有死角。

▲▼羅技雲視訊Rally新品上市記者會,Rally攝像頭,Logitech視訊會議產品,羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興,華厚董事長洪修達。（圖／記者湯興漢攝）

羅技「Rally視訊會議系統」搭載AI技術RightSense
談到羅技Rally視訊會議系統最大特色，羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興表示，Rally搭載的獨家AI技術RightSense，主要包含三大功能，其一為自動移動鏡頭並調整變焦，搭配八向轉動技術，讓會議室的每一個人都可以清楚呈現，確保畫面中與會者的形象清晰。

再者，蔣志興表示，RightLight更可以減少視訊噪點、最佳化光線平衡，並微調色彩和飽和度，這也是羅技視訊有別於一般視訊的亮點之一，不論在逆光還是背光的會議室，都能將調整成專業攝影室的光線。

至於聲音方面，蔣志興表示，RightSound可以針對語音進行最佳化，內建八個麥克風，除了可以自動調整音量外，還可以精準辨識人聲，對焦到主要發言人，增強語音清晰度，而且Rally搭載的麥克風，選用防水防污的織布材質，可以減少桌面震動與環境噪音。

▲▼羅技雲視訊Rally新品上市記者會,Rally攝像頭,Logitech視訊會議產品,羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興,華厚董事長洪修達。（圖／記者湯興漢攝）

▲羅技「Rally視訊會議系統」結合策略夥伴做各面向應用。（圖／記者湯興漢攝／下同）

高相容性成為全球企業視訊市佔龍頭
羅技Rally具有高度相容性，可適用在Google Hangouts Meet、Microsoft Skype for Business 和Teams，以及Zoom等任何知名的視訊會議軟體，幫助企業摒除傳統會議設備的繁複架設，選用輕巧便利且CP值更高的雲視訊會議系統。

同時，羅技Rally的高度相容性，助攻策略夥伴運用在各種視訊會議的全方位解決方案，像是中華電信就將線上教學服務雲端化，無須採購建置硬體設備與維護技術人力，只要具備寬頻上網環境，搭載羅技視訊會議系統，就能提供影像、聲音、檔案、文件、文字等多元互動教學功能。

▲▼羅技雲視訊Rally新品上市記者會,Rally攝像頭,Logitech視訊會議產品,羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興,華厚董事長洪修達。（圖／記者湯興漢攝）

還有Microsoft Teams團隊則是使用協同合作平台，支援多款商務App及一系列的通話與會議室裝置，搭配羅技視訊協助系統整合式共同作業裝置，透過豐富的音訊、HD視訊、會議室中央控制功能，只要點一下就可以加入會議，將Microsoft Teams帶進每一間會議室，還能結合AI人臉辨識將視訊背景模糊，或是結合3D混和實境將現場畫面做即時呈現。

NEC則是以「行動通訊影像會議」及「人臉辨識解決方案體驗」兩大主題，打造無所不在的辦公環境，單一代表號就能找到聯絡人，並提供多樣通訊裝置運用，舉辦視訊會議更為輕鬆、簡便，更運用世界頂尖的人臉辨識技術，即時擷取訪客影像。

▲▼羅技雲視訊Rally新品上市記者會,Rally攝像頭,Logitech視訊會議產品,羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興,華厚董事長洪修達。（圖／記者湯興漢攝）

Samsung Flip互動式電子白板，提供用戶輕鬆分享、註解、移動、甚至搜尋資料，並可多人同時建立內容， 此外Samsung超寬曲面螢幕的多分割模式，有效提升工作效率，搭配羅技視訊協助系統，可以任何場所一秒變身行動會議室，為企業的有限會議空間增添靈活性。

最後Zoom的Zoom Rooms更是透過平板觸控直接控制視訊設備並管理線上會議室，搭配Rally獨家AI領先技術，瞬間提升會議品質，打造智能高效的會議空間。

▲▼羅技雲視訊Rally新品上市記者會,Rally攝像頭,Logitech視訊會議產品,羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興,華厚董事長洪修達。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
淡大女學生最後身影曝光！與16歲男「親密走出超商」同居士林租
奪命3分鐘曝光！酒駕男「68秒闖9紅燈」　女騎士碎成多塊慘死
藝人康龍妻去年自家火災慘死　兒今樓下縱火燒機車

關鍵字：羅技,雲視訊,Rally視訊會議系統,蔣志興

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

影／搭載AI呈現人聲、光線、角度　羅技雲視訊發表「Rally視訊會議系統」

iPod Touch的客群到底是誰？這4種人是潛在買家

S10臉部辨識被「攻破」　三星建議使用超聲波指紋解鎖

玩交友軟體不只能約會　還能幫浪浪找個溫暖的家

Sony真無線運動防水耳機櫻花粉新色上市　建議售價7,490元

Skype網頁版新增HD通話功能　只有Chrome、Edge用戶享受得到

影／Google硬碟、Gmail全球大當機　網虧：要勒索收費嗎？

3/28 2019米粉節　小米9、紅米Note 7全面登台

新iPhone亮點一次看　沒驚喜只多一顆鏡頭

一鍵數位化健檢報告　慧康生活科技推「HealthPass App」

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

影／搭載AI呈現人聲、光線、角度　羅技雲視訊發表「Rally視訊會議系統」

iPod Touch的客群到底是誰？這4種人是潛在買家

S10臉部辨識被「攻破」　三星建議使用超聲波指紋解鎖

玩交友軟體不只能約會　還能幫浪浪找個溫暖的家

Sony真無線運動防水耳機櫻花粉新色上市　建議售價7,490元

Skype網頁版新增HD通話功能　只有Chrome、Edge用戶享受得到

影／Google硬碟、Gmail全球大當機　網虧：要勒索收費嗎？

3/28 2019米粉節　小米9、紅米Note 7全面登台

新iPhone亮點一次看　沒驚喜只多一顆鏡頭

一鍵數位化健檢報告　慧康生活科技推「HealthPass App」

崔鍾訓承認酒駕但沒勾結警方！公司：演藝活動全面中斷

忍無可忍！派出所長發酒瘋逼走菜鳥　基層怒檢舉讓他被拔官

慶富案少東「逃逸17天不報到」　監委要求司法院檢討防逃機制

中職／黃恩賜13日投3局　與龍、琥爭兄弟本土先發

台港澳屬「特殊內資」　張志軍：外資法不影響對陸投資

空橋操作異常！華航A350新機雪梨機場遭撞　207名旅客延誤16hrs返台

英國一男一女大陸留學生涉虐貓致死 遭警方帶走

大專棒聯／衛冕軍文化爆冷輸嘉大　四強陷出局危機

砸30萬整形！20歲妹眼睛變「2根大香腸」腫爆…秒失業崩潰：說好賺更多錢

SIHH 2019／雅典錶春宮錶玩「連載」　看10只錶才懂火辣愛情

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

3C家電熱門新聞

為何這麼多人用「ji32k7a..

10組免費實用LINE貼圖讓你..

Google雲端硬碟、Gmai..

iPhone是能多厲害？蘋果公..

新iPhone亮點一次看　沒驚..

iPhone優於Android..

中華電信網路大當機　部分手機無..

小米9、紅米Note 7 3/..

全球資訊網30歲！創辦人憂已遭..

全新第七代iPad規格曝光

新一代Galaxy Fold概..

這4種人是iPod Touch..

S10臉部辨識不可靠　三星：用..

Sony WF-SP900櫻花..

更多熱門

相關新聞

羅技收購Plantronics價錢談不攏　合作宣告破局

瑞士鍵盤和網路攝影機製造商羅技（Logitech）正考慮要收購美國藍牙耳機和遊戲耳機製造商Plantronics，但兩間公司在週日（25）會談後確認了意向，表示他們現已終止這項收購計畫。

羅技擬以22億美元收購Plantronics

羅技超萌聯名LINE滑鼠大禮包開箱

熊大兔兔限量版滑鼠　療癒上班苦

小7集點預購世足限定商品　6款都想要

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」

她發「我的失約男友」　10天後結婚閃瞎千人

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感嘆

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！

Selina心碎淚吻愛犬Pinky！105字告別

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來　纖細妹決定分手

鄭俊英被狠狠追打！攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天堂超羞恥

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

「妳裙子裡別穿」　人夫約小三陽明山嘿咻

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面