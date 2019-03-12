一夜2次！北市前議員助理爆「無套性侵女同事」　花5萬就想擺平

▲廖姓助理以小慧騎機車上下班、家太遠等理由，多次邀小慧到他家過夜。

圖文／鏡週刊

台北市議會驚爆前議員男助理性侵女助理。前台北市議員助理小慧（化名）前年11月2日借宿同事廖姓助理家時，慘遭廖男性侵，甚至「無套內射」，事後還買避孕藥給她吃，讓小慧幾乎崩潰。

事後服務處主任察覺女助理情緒不穩，追問之下得知真相，並向上通報，不過，由於當時正逢選舉，議員擔心事件曝光影響連任選情，於是私下調解，由男助理簽下悔過書，先支付5萬元給女助理和解，並口頭承諾選後另行補償，把醜聞壓了下來。後來，議員沒連任，男助理擺爛不賠償，甚至對外放話說被女助理仙人跳，女助理忍無可忍，決定向本刊爆料。

小慧回憶說：「那天晚間10點左右，我被廖男載回他家，我們看了一下電視就各自回房。在我快睡著時，不能上鎖的和式房門被廖男打開，接著他朝我撲過來，對我上下其手。當時我嚇傻了，因為怕他傷害我，也不敢大聲呼救，只能用力推開他，但他力量很大，很快就把我制伏，然後開始性侵。」

▲年過50的廖男，遭指控涉嫌性侵女同事。（當事人服裝已經變色處理。讀者提供）

小慧說：「廖男很惡劣，連續性侵我2次，不但沒戴保險套，還射精在我體內，我求他不要，但他根本不理會。事後，他安撫我說，如果有了（懷孕），他一定會負責，還要我跟老公離婚，跟他在一起。」

小慧告訴本刊，因案發是三更半夜，加上廖男家很偏僻，人生地不熟的她不敢逃跑，直到隔天才搭廖男的車回服務處。為了避免懷孕，小慧還到藥房買事後避孕藥服用。

▲廖男前年11月2日，趁女同事借宿和式房時，2度性侵得逞。

遭受屈辱的小慧，本來想要跟服務處主任及議員投訴，甚至報警，但擔心老公誤會、婚姻觸礁，百般掙扎後，決定隱忍下來，並開始與廖男保持距離。

但此後小慧工作情緒不穩，與廖男幾乎沒互動，2個月後，服務處主任察覺有異，私下詢問小慧，才知大事不妙。



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