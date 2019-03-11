瘋電影／RBG：不恐龍大法官　聲名狼藉的金斯伯格

文／賴賴

瘋言瘋語：

感謝製作這部紀錄片，才得以認識這位偉大的女性露絲拜德金斯伯格，這位芳齡85歲的美國唯一女性大法官，終生為爭取女權種族歧視性別平權努力，在台灣的女性剝削恐怕沒有美國來得如此明顯，即使有也很低調，不像美國如此理所當然，直到現在，好萊塢一線女星與一線男星的收入仍有天壤之別，這也是露絲拜德金斯伯格所強調的，時至今日，種族歧視仍然存在。

電影流暢好看，這位法官本身有著不同凡響的魅力特質，她謙遜溫和，這與她的家教有一定程度的影響，她的母親不厭其煩的教育她成為淑女、保持獨立，不要讓無謂的憤怒及負面情緒佔據心靈，並且要有獨立生活的能力。這確實是生女兒最重要的教育資產，也因此這位法官有著無以名狀的氣質內涵。

因為有了這樣的條件，她不但走到法律最顛峰地位，也和親愛的丈夫一直恩愛到最後，像是活人童話般的存在，也因為老公的欣賞與支持，她能夠義無反顧的在事業上拼命，為更多人尋求福祉，甚至立法改善社會上不平等現象，這真是學法律最高的理想境界。

難怪入圍兩項奧斯卡，電影真的很好看，且剪輯穿插導演說故事手法也非常俐落高明。



片 名：RBG：不恐龍大法官

英文名稱：RBG

類 型：紀錄片

上映日期：2019-03-08

片 長：01時39分

導 演：朱莉科恩(Julie Cohen) 、 Betsy West

演 員：露絲拜德金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：亮點國際影業



劇情大綱



RBG，全名露絲拜德金斯伯格女士，是美國最 高法院年紀最長 (85 歲)，也是最受各界歡迎 的大法官。她名氣之大，在美國家喻戶曉。她特別受到年輕人歡迎，大家對她暱稱 “聲名 狼藉 R.B.G.”。 RBG 傳奇性的一生，外界討論話題不斷。然而她私人低調害羞的個性，卻 鮮少成為鏡頭下的焦點。



本片是她唯一公開接受拍攝的紀錄片電影，由 CNN有線電視新聞網投資製作，也是檢視全 美國過去 60年來性別平權運動的活歷史。除 了闡述這段重要歷史外，RBG 跟丈夫逾 50 年的愛情故事，在影片中娓娓道來，浪漫動人， 成為全片另一亮點。



本片在影評界一面倒叫好，強勢入圍本屆奧斯 卡金像獎：最佳紀錄片與最佳原創歌曲雙項殊 榮，獲獎呼聲最高。

▲卡特總統任命兩位特別的大法官，一名有色人種男性法官，另一位即是露絲拜德金斯伯格。

▲九位總統任命大法官，僅一位女性。

▲露絲拜德金斯伯格和丈夫伉儷情深，直到丈夫過世。



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