回來了！SpaceX可載人「龍飛船2號」降落佛州海岸 　歐巴馬：恭喜成真

▲龍飛船2號」成功降落佛州海岸。（圖／翻攝自NASA）

記者張靖榕／綜合報導

美國民營太空探索技術公司SpaceX一周前發射龍飛船2號（Dragon2、又稱Crew Dragon），測試載人前往國際太空站的可能性，並於當地時間8日成功返回地球，為美國太空探索點燃新的希望。這次任務別具意義，挑選的地點與時間都與50年前第一次搭載登月小艇的阿波羅9號相同；美國前總統歐巴馬說，「我們為了加強美國的長程運輸而投資這項計畫，而我很高興看見它成真。」

綜合外媒報導，龍飛船2號上並沒有太空人參與這次的飛行任務，而是搭載了與電影《異形》角色同名、裝有各種監控儀器的假人雷普利（Ripley），還有運往太空站的補給品。

▲「龍飛船2號」載人太空任務測試成功。（圖／翻攝自NASA）

龍飛船2號於當地時間8日上午8點45分返回地球，降落在佛州海岸附近。此次太空測試任務被命名為樣本1號（Demo-1），主要目的在於驗證太空船的安全性與可靠性，成功的試驗結果突破了美國自太空梭退役後，無法獨立進行載人太空任務的尷尬，同時大大幫助SpaceX團隊對下次任務的準備，任務最快將在2019年夏天進行

此次在甘迺迪太空中心執行的發射任務，選用的39A發射台正好是阿波羅11號登月任務的發射地點，也是同時也是2011年最後一次太空梭任務、亞特蘭提斯號太空梭STS-135任務的發射地點。

▲此次SpaceX可載人「龍飛船2號」執行的太空任務為期1周。（圖／路透）

在國際太空站（International Space Station ,ISS）遙控龍飛船2號回到地球的NASA太空人麥可蓮（Anne McClain）說，「這是人類在50年前登月後的第一次，美國與商業夥伴SpaceX、所有有才華又全心投入的NASA人員，進行了一項具有里程碑意義的太空探索。」

歐巴馬也發表推特恭賀任務成功，「我們為了加強美國長程運輸，投資龍飛船2號的太空計畫，現在很高興能夠看到任務完滿達成。」