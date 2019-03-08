普悠瑪18死、200傷「欠醫療費705萬」！健保要30天內還　台鐵：依法辦理

▲普悠瑪列車翻覆造成18人死亡、超過200人受傷。（圖／記者宋良義攝）

記者曹悅華／台北報導

台鐵普悠瑪翻覆事故造成重大傷亡，健保署表示，總計與事故相關的醫療費用達到705萬元，已經依法於3月4日發文向台鐵求償，台鐵則必須在30天內償還，否則會提起訴訟追繳款項。對此，台鐵表示絕對會依法辦理。

台鐵6432車次普悠瑪列車去年10月21日下午在宜蘭新馬車站發生出軌翻覆事故，造成18人死亡、超過200人受傷，衛生福利部今（8）日召開全民健康保險會，會中針對普悠瑪事故造成醫療支出是否向台鐵追償進行討論。

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▲台鐵表示，會依法歸還積欠的健保費。（圖／翻攝自羅紹和臉書）

健保署財務組專門委員陳振輝表示，依據「全民健康保險執行公共安全事故與重大交通事故公害及食品中毒事件代位求償辦法」，一旦發生重大交通、公安事故必須向肇事者的投保公司求償。

健保署先向台鐵的保險公司-明台產險進行了解，明台認為這起事故不在承保範圍，必須向台鐵求償，健保署已於本月4日發文，台鐵必須在30天內償還醫療費用共新台幣705萬元，若4月4日仍未撥付，則會催繳，甚至提行政訴訟進行訴追。

對此，台鐵局表示會依法辦理，就尚未出院傷患的醫療費，無法由保險公司支付的，同樣會自己支付，「一切按照法律規定走」。