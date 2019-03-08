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馬英九投書檢討蔡政府兩岸政策　《華郵》稱中華民國台灣前總統

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▲▼《華盛頓郵報》刊登前總統馬英九投書，以「中華民國（台灣）前總統」來標示作者身份。（圖／翻攝總統府前發言人陳以信臉書）

▲《華盛頓郵報》刊登前總統馬英九投書，以「中華民國（台灣）前總統」來標示作者身份。（圖／翻攝總統府前發言人陳以信臉書）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九日前投書美國《華盛頓郵報》，質疑將台灣當成阻止中國擴張主義堡壘的主張，他指出這種角色對台灣與美國都沒有幫助。馬並批評總統蔡英文採取對抗的大陸政策，不願承認九二共識，使得兩岸關係失控。

總統府前發言人、美國華府智庫台美關係研究中心資深研究員陳以信8日在臉書轉貼《華郵》的這篇報導，並以三個「＃」表示要為馬英九按讚、為中華民國按讚、為華盛頓郵報按讚。

馬英九在投書中強調，在他八年任內致力維持平和的兩岸關係，並與大陸簽訂23項協議，拉近兩岸民眾距離，增加台灣經濟競爭力，更大幅降低雙方武力相向的可能性。

馬英九文中批評，由於蔡英文採取對抗的大陸政策，不願承認九二共識，使得兩岸關係失控，進而傷害到台灣經濟與邦交關係。他預言兩岸議題將成明年總統大選的論辯焦點所在。

馬英九指出，近來由美中激烈競爭，台灣民眾愈來愈擔心，台灣可能變成一個談判籌碼。他強調，顯然只有採行和緩的兩岸政策，才是符合美方利益。

馬英九這篇投書刊登在《華郵》社論版的顯著位置，該報並罕見以「中華民國（台灣）前總統」來標示作者身份。《華盛頓郵報》是美國重要主流媒體，是華府政治圈決策與外交人士每日必看報紙，馬英九這篇投書被視為替中華民國做了很好國際宣傳。

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