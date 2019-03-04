瘋電影／盜王之王　活到老偷到老

瘋言瘋語：
原來是真實故事改編，9名嫌犯竊取專門保管珠寶公司的保險庫公司，還真的是專業技術的偷竊團隊才有辦法偷出來，只不過老人家對於新時代的監視器不大理解，所以才會大意的被監視器拍攝到面孔，整體故事流暢，老人家的偷竊，80歲的家母看得非常開心呢。
片中的老演員個個都是老戲骨，且戲齡和片中的賊資歷相當，在最後刻意剪輯這些演員年輕時的樣貌，相當有意義，也符合電影，薑是老的辣，活到老偷到老，他們偷保險庫公司，有保險公司可以理賠，所以並沒有真正傷害到受害者，當然有些物品存在某種特殊意義，那就另當別論。
電影好看，節奏順暢。
片 名：盜王之王
英文名稱：King of Thieves
類 型：劇情、犯罪
上映日期：2019-01-04
片 長：01時48分
導 演：詹姆士馬許(James Marsh)
演 員：米高肯恩(Michael Caine) 、 麥可甘邦(Michael Gambon) 、吉姆布洛班特(Jim Broadbent) 、 雷溫斯頓(Ray Winstone)
國 家：英國
語 言：英語
發行公司：車庫
劇情大綱
本片改編自英國史上最大珠寶劫案，一群總年齡加起來超過533歲的退休老翁，決定潛入位於倫敦市區的高檔鑽石珠寶保險庫公司「哈頓花園」，竊取價值逾2億英鎊的珠寶。
▲直接把牆給鑽個洞。
▲寶刀未老，高技術性竊盜。
▲竊盜罪七年，放出來又是一條好漢。
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