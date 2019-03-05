瘋電影／狂徒　開啟台灣動作片的勇氣

文／賴賴

瘋言瘋語：

是一部值得鼓勵的台灣動作片，但是操作得並不十分成熟，放眼台灣電影，這部片算是及格水準，雖然劇本前段和許多似曾相識的電影相同，一個無辜的老百姓，無端捲入一場罪案，像是《宅配男逃亡曲》的台灣版，只不過劇本力仍然稍弱，尤其是對白過於口水，但節奏掌握不錯，還是頗具動作片表象。

單以演員演技而言，是非常到位的，沒想到這位林哲熹竟然沒被吳慷仁吃掉，相得益彰的表演，是台灣年輕演員中，相當相當少數擁有純粹自然演繹水準的，非常有前途。

整部電影的整體感是好看的，儘管劇本BUG重重，但仍不失擁有未來性的開端。

片 名：狂徒

英文名稱：The Scoundrels

類 型：動作、劇情

上映日期：2018-10-26

片 長：01時45分

導 演：洪子烜

演 員：吳慷仁 、 林哲熹 、 謝欣穎 、 李千娜 、 高捷(Jack Kao) 、李洺中

國 家：台灣

語 言：台語

發行公司：貴金電影



劇情大綱



落魄球星撞見銀行大盜展開逃亡之旅

幹大事, 找兄弟還是敵人？



文睿（林哲熹 飾）是一名前途似錦的職業籃球選手，因醜聞事件被逐出籃壇，沒名沒利沒朋友，文睿生活陷入困境，龐大的賠償金讓他鋌而走險與竊車集團合作，身邊只剩女性好友昕潔（李千娜 飾）始終關心他。



某天文睿一如往常尋找目標，意外發現全身是血的雅惠（謝欣穎 飾），正當他想一探究竟，卻被人稱「雨衣大盜」的標哥（吳慷仁 飾）挾持，從此被當成雨衣大盜的同夥。



老練刑警陳木（高捷 飾），立刻盯上了這條線索，唯一能證明自己清白的雅惠仍昏迷不醒，被迫逃亡的文睿逐漸對標哥產生英雄相惜的情感，兩個窮途陌路的人，為了突破現況，決定一起幹一票大的！

▲莫名其妙的被搶運鈔車雨衣大盜吳慷仁挾持。

▲警察素質參差不齊，好人也被逼成歹徒。

▲打鬥場面人數不少，單就台灣而言，是頗有誠意的動作安排。



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