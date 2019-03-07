25年前後的她… 柬埔寨前副縣長見證Love From Taiwan

▲慈濟志工拿手機秀出25年前蔡庭嬌副縣長的照片。(圖為慈濟基金會提供，下略)

(文/林佳予)

來自8國的慈濟人2月28日到3月3日在柬埔寨茶膠省進行5,789人次大型義診、發放台灣愛心大米給1370戶貧窮家庭，先遣團隊2月底場勘時，遇到了25年前慈濟在當地發放的前副縣長蔡庭嬌女士，蔡庭嬌女士與慈濟志工彷彿遇故友般驚喜，也見證慈濟在柬埔寨投入已25年。

慈濟在柬埔寨投入慈善援助始於1994年的水旱災，當時柬埔寨剛結束數十年內戰仍百廢待舉，1994年7月到9月澇災造成13個省成為水鄉澤國，而後又逢乾旱使得以農為本的柬埔寨發生缺糧危機。1994年9月，慈濟基金會接獲柬埔寨透過「中柬文經貿協會」的求援信函後，展開一連串勘災與救援行動，除了提供抽水機搶救秧苗，並支援白米與穀種給重災區。

這次慈濟舉辦義診與發放的地點是在25年前曾進行發放的茶膠省波雷加巴縣（Prey Kabas District，ស្រុកព្រៃកប្បាស），先遣團隊在場勘時，25年前協助發放的副縣長蔡庭嬌女士認出了慈濟志工，蔡庭嬌女士當了30多年的副縣長、6年前退休，雖然眼前的慈濟志工並非當時前來的，但藍天白雲的身影對蔡庭嬌女士而言就如朋友般親切，她的女兒這次出借餐廳給慈濟志工使用，慈濟義診發放時，蔡庭嬌與先生、女兒也前來幫忙。

▼茶膠省波雷加巴縣前副縣長蔡庭嬌女士(中)遇到慈濟志工彷彿遇到故友，慈濟發放時，蔡庭嬌女士也帶著先生、女兒來幫忙。





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8國志工3月1日前往茶膠省舉辦為期3天大型義診，共提供6科醫療服務。這群利用假期前來義診的醫療專業人員，有2位來自彰化。

慈濟人醫會蕭森霖中醫師看到柬埔寨人民因醫療缺乏而小病變成大病，心有所感。除了感恩自己有機會付出，也找回自己行醫的初發心，也很高興能透過此次義診認識各國的醫師及慈濟志工。

▲▼來自彰化的慈濟人醫會蕭森霖醫師(上左)、唐龍文醫師(下右)利用228連續假期前往柬埔寨義診。





家庭醫學科唐龍文醫師這次是第5次參加國際義診，義診時，有一位當地民眾表示咳嗽一年多，唐龍文醫師認真聽症狀懷疑是肺結核，果然照了X光確診是肺結核，唐龍文醫師感嘆衛生環境比較不好的國家，這部分比例會比較高。唐龍文醫師表示，看到病人的一個笑容，就會非常開心，這次出來賺到歡喜。

慈濟柬埔寨聯絡點負責人謝明勳出生在彰化，對於每次義診與發放都有這麼多國家的醫護人員、慈濟志工前來幫忙，謝明勳總是感恩再感恩。謝明勳表示，感恩台灣農委會提供大米，讓柬埔寨貧民有米吃，感恩柬埔寨本地志工的付出，希望慈濟愛的種子能在當地慢慢發芽。

▼慈濟醫護人員們在義診後參加發放儀式，為當地貧民施醫、施藥、施糧。



