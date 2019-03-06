「泳壇男神」26歲生日宣佈退役！寧澤濤：告別泳池碧水，開啟新生活

▲寧澤濤在仁川亞運會一舉成名。（圖／翻攝自寧澤濤微博）

大陸中心／綜合報導

大陸游泳名將寧澤濤在6日26歲生日之際，在微博宣佈退役。他表示，「不懼過往，不畏將來！告別泳池碧水，開啟自己的嶄新生活。」據悉，寧澤濤在2016年里約奧運會上失利，賽前體重甚至下降8公斤，且加上近年活躍於代言等活動，有消息指他早有意退役，但國家隊並不批准。

寧澤濤在微博宣佈退役，為體育界投下震撼彈。他發文說，「不懼過往，不畏將來！告別泳池碧水，開啟自己的嶄新生活。任何的限制，都是從自己的內心開始的。追求美好，包容遺憾，心向陽光，笑對人生，一切就都是最好的安排。感謝有你們，我親愛的包粉們！祝福你們每一個人，在自己的人生路上遇到你們最美好的幸福！」

▼寧澤濤微博內容。（圖／翻攝自微博）

據悉，寧澤濤的強項是自由式，一舉成名是在2014年的仁川亞運會。寧澤濤在該屆亞運會連續奪得50公尺自由式、100公尺自由式、4×100自由式接力、4×100混合接力四項金牌，並在2015年世錦賽上拿到男子100公尺自由泳冠軍，創造中國大陸男子乃至亞洲游泳的歷史。

當然就不能不提一下專屬於游泳健將的健美身材。寧澤濤身高191公分，體重80公斤，可以說是健壯的黃金比例，被封為游泳界的「國民男神」，吸引大批粉絲，甚至有不少女粉絲會直接在他的微博中大膽示愛。

▼寧澤濤秀肌肉。（圖／翻攝自微博）

寧澤濤名氣不斷飆升，但比賽表現卻不亮眼。他在里約奧運100公尺自由式中，僅排名所有選手第12名，無緣晉級決賽。教練葉瑾透露，在來里約前寧澤濤狀態不好，體重甚至下降8公斤，這也代表爆發力和力量都有所影響。

▼寧澤濤因私接廣告觸怒代表隊。（圖／CFP）

此外，靠著外表和身材，寧澤濤成為廣告商寵兒，經常參加走秀、拍攝時尚雜誌等比賽之外的活動，甚至在奧運前因為私接廣告，違反中國國家游泳管理中心的規則，當時還有消息傳出他因此被剝奪里約奧運參賽資格。還有人聲稱，寧澤濤早已有退役的打算，只是國家隊不願批准。

如今，寧澤濤正式官宣退役，粉絲也紛紛表示祝福。有網友在微博評論稱，「路人祝福寧澤濤」、「祝你過得好」、「不管怎樣支持你的選擇」。

▼寧澤濤100公尺自由式奪冠影片。（影／Youtube／新京報）