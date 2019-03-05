陳孝志續任海外文化宣傳大使　積極展現正能量

文／時尚家居

身為中國新聞文化促進會海外文化宣傳大使的資深經紀人陳孝志，日前再度續任，他期勉自己日後能發揮所長，促進海外各國交流，能有更多的成績與互惠合作機會，陳孝志非常榮幸表示他也是唯一個得到榮譽證書的經紀人，憑著個人多年經營跨國娛樂文化事業的經驗，加上堅持與努力的正能量，希望讓兩地文化創造更多新契機。

陳孝志 4年前獲頒中國新聞文化促進會海外文化宣傳大使的重任後，一直低調做事，娛圈圈外包括文創各行各業都促進很多交流、而最近台灣資深藝人白冰冰歌曲（來去高雄）及（來去廈門）是海外抖音的推手，也讓兩岸文化觀光產業達到新高點。

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6年來幫助非洲小朋友找藝人與企業家畫畫義賣幫助弱勢，跨越國際與種族的界限，奉獻愛與關懷，義畫義賣所得挹注於非洲孩童的生活照護與教育上，金曲歌后李愛綺與陳孝志都是很有愛心的人。

兩岸大使同時也是製片人、金牌經紀人陳孝志說在演藝圈30年也挖掘不知多少知名藝人，對陳孝志來說在這行早已看淡了名利與爭鬥，"當人生遇到起伏的時候，他就會選擇旅行，投身到大自然中，沒想到還促近很多項目而得到海外大使這榮耀，旅行讓自己的心情變得更平靜，每次去到不同的地方旅行，也出過有關旅行的書，陳孝志也透露將會投入兩岸一家親的美食節目，節目由藝人白冰冰主持，讓大家對於台灣地道美食跟內地的文化做更深入的交流。

資深經紀人陳孝志娛樂資歷豐富，遊走日本、韓國、不丹等亞洲各國，跨國合作經驗豐富，在大陸亦深耕多年，與各國娛樂重要人物關係密切，合作娛樂成績有目共睹，頗獲好評。中國新聞文化促進會主任汪培此次特聘陳孝志為中國新聞文化促進會海外宣傳大使，並在各領域，不論藝術、電影、音樂、戲劇的文化交流上，廣泛傳播中華文化，積極展現文化的影響力，將中華文化推廣至全世界每個角落。

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