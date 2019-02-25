瘋電影／班恩回家　想死的人救不活

文／賴賴

瘋言瘋語：

導演親身真實故事改編，原以為故事到最後，會有一個交代，那就是班恩到底救活了沒？努力了那麼久的母親，是否可以成功救回孩子，結論是～不論死活，他之於他的母親而言，正是一場永遠醒不過來的夢靨，很淒涼悲慘，完全體會到這個家庭的悲哀，面對有這樣問題的家人，怎麼辦？有深度，精闢細膩到位。

電影中飾演班恩的男主角和茱莉亞羅勃茲的演技，到位而深邃，僅僅是一個家庭的故事，看得感覺相當辛酸，為什麼要沾毒品，恐怕是這個時代中，尤其是開放大麻的美國社會，更能夠體會的，當你沾了一小口的糖，你會開始喜歡這個味道，於是她吸引你去嘗試各種糖果的可能性，你以為不會上癮可以自我控制良好時，那時便是上癮的開始。

這真是一部非常非常有意義的電影，對於毒品氾濫的美國而言，更是。









片 名：班恩回家

英文名稱：Ben is Back

類 型：劇情

上映日期：2018-12-21

片 長：01時43分

導 演：彼得海吉斯(Peter Hedges)

演 員：茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts) 、盧卡斯海吉斯(Lucas Hedges) 、 凱瑟琳紐頓(Kathryn Newton)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：采昌國際多媒體

劇情大綱



愛，讓我們互相傷害卻相互關懷

耶誕前夕，荷莉（茱莉亞羅勃茲飾演）載著兒女準備返家，就當返抵家門之時，少年班恩（盧卡斯海吉斯飾演）竟現身在她們眼前。這是班恩戒毒的第78天，荷莉雖然熱烈歡迎他的歸來，卻也暗自擔心兒子會再次受到毒品引誘。

在接下來的24小時當中，她軟硬兼施、威脅利誘，用各種方法確保班恩不要離開她的視線範圍。不過隨著接踵而來的突發狀況，班恩過去的黑暗面也相繼揭露，讓荷莉對兒子無條件的愛開始受到考驗。

她訝異、焦慮、不知所措，究竟她該怎麼做，才能讓兒子全身而退？而被毒品折磨的班恩，又能否成功遠離毒品的戕害呢？

▲永不放棄兒子的母親，比照顧嬰兒更辛苦的盯著兒子。

▲父親將房屋抵押借款給兒子戒毒，但兒子並不感激。

▲冰天雪地拍攝夜戲，茱莉亞羅勃茲為此片相當辛苦。



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