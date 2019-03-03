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松山車站、中山商圈周邊機車停車格　4日起納入收費

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▲松山車站。（圖／資料照）

▲松山車站。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

台北市停車管理工程處3日宣布松山車站、中山商圈周邊共1,337格機車停車格，於3月4日起納入收費，並強調路邊停車格位納入收費後，將有助於格位的整頓與管理，在收費前均已妥適規劃並與當地密切溝通，未來將持續檢討推動，以改善整體停車環境。

停管處表示，為改善收費區域機車停車環境，收費前除設置收費牌面並夾單宣導，設置於道路旁之機車停車格，亦將設置「回復式導桿」，以減少機車因推擠溢出停車範圍。而停管處也會進行道路及人行道停車空間調整增繪停車格，本次收費範圍松山車站周邊已新增機車停車空間58格，中山商圈周邊亦新增機車停車空間54格。

停管處指出，為解決因現行機車停車格位寬度較大，屢有2輛車擠在同一格位情形，造成機車騎士牽移車輛困擾，停管處於松山路將試辦路邊機車停車格位寬度縮小為70公分，並觀察機車停放情形及蒐集各界意見後，依試辦結果評估後續辦理方式。

停管處指出，目前台北市計有信義商圈、南陽特區、內湖科技園區、臺北車站、士林夜市、公館商圈、西門商圈、光華商圈以及木柵動物園等9個區域機車停車格已納入收費，實施收費後有效改善機車停車秩序。另外，考量松山車站、中山商圈周邊具有臺鐵、捷運、公車、客運等充沛大眾運輸資源，為增加路邊停車周轉率，減少長期佔用，松山車站、中山商圈將成為本市第10及第11處納入收費之區域。

停管處強調，土地資源有限且取得不易，路邊停車格位納入收費後將有助於格位整頓及管理，收費前均妥適規劃並與當地密切溝通，未來將持續檢討推動以改善整體停車環境。

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