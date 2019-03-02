3波蘭登山客飛9千公里來台　雨中遇警總算找到紮營地

▲員警幫助三名登山客尋得紮營地點。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣警察局關山分局海端分駐所副所長黃自成及警員邱成發，日前執行1巡邏勤務，在台9線204K處時，在雨中看到有人揮著手，停下一看是3名揹著重裝的登山客，而且居然遠從9千公里外的「波蘭」而來，但卻遍尋不著紮營地，所幸在員警協助下成功尋得落角處，才能朝著夢想中的栗松溫泉前進。

飛行了將近9千多公里，又搭了4個多小時火車，來到台灣部的3位波蘭籍登山客，頂著小雨揹著重裝，沿台9線準備轉進臺20線(南橫公路)，一路向栗松溫泉挺進，但因天色已暗且下著雨，又遍尋不著紮營地。

正在苦惱時，在黑暗中看到了國際間通用的警察巡邏車「藍紅LED閃光」，3人宛如在茫茫大海中看到了燈塔般，隨即揮手向巡邏車求援，黃自成及邱成停車定眼一看是3位外國人，本還擔心不知該如何溝通，所幸其中一人會說國語。

員警在了解其需求後，熱忱的去電初來國小協調，並獲得校方同意提供操場旁綠地讓他們紮營，所謂「送佛送上天、幫人幫到底」，員警還載送他們到該校，臨去時他們邀黃副所長合影留念，要將這最美的風「警」帶回波蘭！還以生澀的台灣話「金感蝦」，向員警表達最誠摯的謝意！