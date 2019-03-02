國中被抓衣領賞耳光！他10年後巧遇校園警衛「猛壓地上打」報仇

▲王男用「以暴制暴」的方式報仇。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

四川省南充市一名王姓男子，10年前就讀國中期間，因為遭到劉姓警衛賞巴掌所以懷恨在心。沒想到近日王男在路上巧遇「仇人」，便怒火攻心決定上前洩憤，雙方隨即扭打在一塊。派出所警員張紅萍表示，事發現場的民眾都有上前幫忙勸阻，王男經過調解後也願意針對此事道歉，並賠償對方包含醫療費、誤工費等。

綜合陸媒報導，劉姓警衛說，自己在事發天當天轉到西河路那個老橋頭上，「沒想到走到那個地方的時候，他（王男）把車停下來，突然下來打我，把我按到地上打，打我我肯定要還手，他打我，我打他。」

▼劉姓警衛覺得被打的很莫名其妙。（圖／翻攝自梨視頻）

王男則解釋，自己多年前曾被對方體罰並耿耿於懷，「學校規定的是，放學出門要推自行車出門，我就騎著自行車出門了，那天不知道怎麼回事就搞忘了，他就拿起那個長的警棒（棍），往我腦殼使勁敲了一下。」

他又說，警衛向他施暴以後，「還把我衣領拉起，揪到警衛室去搧耳光，兩隻手搧了大概有7、8個耳光。我當時沒有任何辦法（還手）。」張紅萍說，「幸好（兩人）傷勢不重，就是發生了抓扯。」王男經過調解後也意識自己的錯誤並道歉，劉警衛則說，「沒事的，只希望下回不會再發生這樣的事。」

▼王男事後向警衛道歉。（圖／翻攝自梨視頻）

網友看完表示，「已經報仇了，當然言和了」、「君子報仇十年不晚」、「學生時代的欺凌（霸凌）真的影響一輩子」、「」、「這肚量也太小」、「是我我也打他」、「該打！」、「只有過得不好的人才會一直計較從前」、「天蠍座的吧」。