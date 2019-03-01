【瑪法達談星】十二星座02.27~03.05運勢！臨危不亂 出奇致勝

春寒料峭，時序將近驚蟄的本週，正值年度第一個「水星退行」（水逆）期登場，正是不少交通意外、突發事件、天災地變、溝通死角、對話障礙或情緒對壘容易發生的地雷期。加上金星轉進水瓶座的「雙魚月」本週，從星象角度解讀，雙魚座星象氛圍象徵的理想浪漫、人道關懷、美麗幻想與優柔寡斷，將遭遇現實檢驗，是一段價值轉型與秩序混亂的膠著期。

重大星象事件出現序為：2月27日的吉訊—「太陽╱戰星火星六合」；與3月1日的金星轉進水瓶座；與3月5日的「水星退行」（至3月28日）。

星象家提醒，為期近3週的「水星退行」（水逆），與金星（幸運與人和）進水瓶座（變化）聯袂而來的本週，意味著主客觀環境集體情緒將有較大幅度的翻轉。風向變動，後者推翻前議、不確定變數增多，是決策、行動與各式交流的黑暗期。適合重作、重審、重複確認或其他屬於第二次機會的嘗試。財經方面，財星轉進水瓶座（意外變數），且水逆期的本週，歐美主流市場情緒出現鐘擺效應，短期波動度大、謠言假訊充斥，投資人宜慎思明辨、靈活布局，不利長線布局。

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就個別星座而言，大環境開始出現水逆期慣見的迷亂氛圍的本週，星象訊號正負各半，後退與前進力量相互拉扯，如無清醒頭腦與對策，容易到頭來原地踏步、白忙一場。所幸風波雖多，並無太大災難性衝擊，順遂星也仍多過低潮星。運勢第一當屬牡羊座。假期後收心，事業立馬展現鋒芒，擁有強大擁護鐵粉，人氣佳、表現耀眼。

運勢緊追在後的是，金星轉進本命宮的水瓶座。擁有幸運星金星的溫柔護持，人生的種種硬仗、難題與挫折，都將變得無關緊要，反能激發潛力，且更能珍惜順境，發揮更大能量；運勢第三的是獅子座。拜守護星與戰星呈幸運角之賜，戰鬥的對象與時機變得充滿智慧，有不戰而克或化解頑敵、和解落幕，或喜訂良緣等美事。

愛情運：★★★★☆

金錢運：★★★★☆

事業運：★★★☆

★★★★★為滿分，☆為半顆星

星座排行 牡羊座：鴻圖大展、一呼百應、手到擒來，漲勢最猛

水瓶座：眾望所歸、得道多助、領先群雄，機運最佳

獅子座：化阻為助、兩全其美、互惠共榮，收穫最豐

金牛座：執掌大計、臨危受命、可圈可點，事業最優

牡羊座、獅子座、射手座，本週（02.27~03.05）火象星座運勢。

♈ 牡羊座（3月21日至4月19日）

鶴立雞群，引領翹楚。事業喜兆臨門的這段日子，魄力是攻城掠地、無堅不摧的致勝武器。對人群大眾或同儕友人擁有不錯說服力與號召力，集合眾人之力、眾人智慧，很能成就一番大事。專業不斷自我提升精進，汲取大師專家智慧，跨界學習、充實知識厚度，則是另一個成功路徑。事業觸角廣泛、常識大增，左右逢源可期。水逆期間提防口舌之災與行程誤點。財運佳，成人之美帶來加倍回饋。愛情是並轡而騎。

♌ 獅子座（7月23日至8月22日）

落差拉近，共識有解。對話與同理心發揮微妙化學變化的這段期間，一掃近來窒礙難行之氣，人氣快速回溫、風向由逆轉正，開始有乘風破浪之感。最值得稱道的是，原本有待加強的某事業合作，共識妥協逐漸取代分歧對立。在正確的時機快刀斬亂麻，難題有解、壓力減輕，有賴魄力與膽識放手一搏。財富姍姍來遲。愛情是搭上幸福列車。

♐ 射手座（11月22日至12月21日）

化整為零，各個擊破。事業成長進入緩坡期的這段日子，遠慮近憂齊來，頗有千頭萬緒、光陰如梭之嘆。所幸擁有最佳神助攻，善用智慧型各類工具與聰明策略，能以最少時間與資源發揮效率極大化，儘管驚險，但小考終能順利過關。以速度決勝負，工作效率可嘉。利小型計畫、多方位試探全新發展可能。外快增多。愛情是天候，晴。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（02.27~03.05）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

戰略重整，胸有成竹。事業進入轉型微調期的這段日子，「心機指數」大增，為求終極勝利，忍住寂寞與被低估，也不輕易揭露手中王牌。事業經營臥薪嘗膽、點滴在心頭，暫不隨眾人音樂起舞。某耗時甚久、默默布局多時的重大工程，即將盛大登場，表現超乎預期。有機會報一箭之仇。財務計畫障礙排除，偏財進帳。愛情是窗扉緊掩。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

勤耕不輟，精實專一。重拾核心價值的這段日子，近數週來向外擴張的超狂氣勢稍見拉回，暫以鞏固版圖、築基打底為優先議題。面對全新職場情勢，事業重新調整優先順位、刪減旁枝雜務，回歸本業、深耕強項以拉抬競爭力。捨去外圍業務、專攻核心，近期仍將享有若干主場優勢。理財謹慎、持家有方，月初小有發財。愛情是舒適恆溫。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

鑑往知來，好整以暇。結束階段性任務、準備下階段人生新頁的這段日子，打過美好一仗，接下來是思考、規劃與暖身的備戰期。事業經營邁入短暫盤整、修正與總結，汰舊布新、刪減無用、了結陳案、對症下藥等成為主要優先事項。借鏡明師前輩過來人經驗，可望縮短學習曲線，快速就位。理財投資直覺轉佳。愛情是一種心情的溫習。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（02.27~03.05）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

行遠自邇，斟酌慎行。守護星開始退行（水逆）的這段日子，年初來的幸運假期結束，轉進相對顛簸階段。事業萬里鵬程、潛力無窮，然近期各階段執行進程卻出現若干意料之外的狀況、變動或瓶頸，行事不如想像的理所當然。某合作協商雜音仍多，仍有極大改善空間。提防小人、口舌與資訊錯誤。正偏財小有所獲。愛情是晴雨不定。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

雄圖再起，小試身手。英雄感、表現性頗強的這段日子，不管是出於主動或被動，都將有乘勢而起、風雲際會之類的出名或出頭機緣，一戰成名，成為討論度很高的風頭人物。事業信心飽滿、火力強大，擁有很大自主空間與理想舞台，領導管理或創作研發都很有亮點。宜遠離阿諛奉承之輩。投資有方，提防意外破費。愛情是盛開的容顏。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

吉星高照，水到渠成。本命宮迎來幸運星金星加持的這段期間，天時地利人和俱佳，常能在對的時間、對的地點、遇到幸運機緣、做了對的事或決定。幸運觸及財富、感情與事業，其中包括合作事業順利推展、人脈開拓與貴人相助，以及與戰友好友風雨同舟、一起為目標奮戰等彌足珍貴情事。自立門戶、獨立創業或尋求事業突破者，近期頗有撥雲見日、柳暗花明之徵，爭取領頭羊、冠軍王有譜。決斷行事果敢明快，忙中有錯，小心武斷之失。財運轉強，成果驗收，得之無愧。愛情是時光裡的春意。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（02.27~03.05）土象星座運勢。

♉ 金牛座（4月20日至5月20日）

銳意進取，功名可期。守護星轉進事業宮的這段日子，邁入第三週得意週高峰，正值年度事業發達定錨關鍵，看好度可望再延續近月。企圖與紀律是提升成功高度兩大關鍵。事業經營團隊歷經體質改善、汰弱留強、專業加值，腦力激盪創新加上執行力，為事業大大加值。注意突發狀況應變。財力變化幅度增大，有逆風。愛情是跟工作戀愛。

♍ 處女座（8月23日至9月22日）

靜定安慮，通權達變。守護星與事業星雙雙進入水逆模式的這段期間，事業與生活暫時進入逆風航段，是挫折感與無力感相對較強的背光期。儘管向來不缺理智與冷靜，面對作息不規律、溝通不順暢、事業不平靜的各式挑戰轟炸，疲於應付之際，應防理智斷線，保持幽默感與心理彈性。財運小吉，精明理財積少成多。愛情是情絲密密。

♑ 魔羯座（12月22日至1月19日）

一箭雙鵰，求謀有成。吉星金星轉進財富宮的這段期間，事業「生富力」提高，主業金雞母開始發威，專業口碑、事業成就的商業兌現率、實質回饋度大為提高，看好度延燒近月。就因果論事，此時將是收成先前所種的種種諸因，播種施肥、成果驗收，沒有白流的汗水。財神眷顧，只要努力經營過的事物，回收加倍奉還。愛情是粗茶淡飯。