從機車摔落！女兒滾到對向大貨車底　母神之手一拉逃離死神

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真是太驚險了！一輛三貼機車遭擦撞，導致坐後面的母女摔落，此時對向車道正好一輛大貨車疾駛而來，就在千鈞一髮之際，這位媽媽一把將女兒拉住，不但救了女兒也救了自己。

臉書粉絲團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》昨日分享一段國外影片，影片中可以看到，一輛三貼機車行駛在只有2車道的路上，由男子騎車、穿著粉紅外套的小女兒坐中間、媽媽坐最後，機車後面還綁著3個白色塑膠桶。這時，一輛銀色汽車突然要超車，卻不慎擦撞了機車，機車立刻失去平衡，導致女兒與媽媽從機車上掉落下來，正好跌落在黃線上翻滾。

讓人嚇到吃手手的是，此時對向車道正好有一輛大貨車疾駛而來，就在女兒要滾到大貨車車輪下之際，此時媽媽立刻一把將女兒往後拉到懷中，並將女兒抱在身上翻滾，成功擺脫死神的招喚。而騎機車的男子則努力的保持平衡滑行前進，並與大貨車近身而過，三人都沒被輾壓而躲過一劫。

這段影片也引起討論，「天啊！好可怕」、「看到心臟都快停了」、「這真的要去收驚了 !!!!生死一瞬間啊!!」、「三個人都與死神差身而過 真的有保庇啊」、「汽車肇事逃逸」、「還好小孩有拉回來」、「老公是不知道妻女掉下來了嗎？」、「心差點停了，媽媽反應很快」、「媽媽要不是把女兒拉回來，應該已經沒了」。

▲銀色汽車擦撞了機車，然後逃逸。（圖／翻攝自影片，下同）

▲機車瞬間失去平衡，母女摔落。

▲這時有輛大貨車疾駛而來。

▲媽媽此時立刻將女兒往後拉。

▲並將女兒抱在身上。

▲2人翻滾逃離死神。

▲爸爸停下車後回頭看這一切。