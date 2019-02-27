廉政專刊財產申報曝光！陳其邁、卓榮泰　背的債務都比存款多

圖文／鏡週刊

監察院今（27日）公告最新一期廉政專刊，包括行政院副院長陳其邁、民進黨主席卓榮泰等人財產申報資料均在其中。而陳其邁、卓榮泰存款均遠比債務少，2人背負債務都高於1000萬元。

陳其邁是去年11月立委任內申報，與妻子吳虹名下共有土地3筆、建物3筆、汽車1輛、存款341萬7,069元、有價證券224萬2,094元，而債務高達1688萬2,604元，另有吳虹投資其婦產科的200萬元。

卓榮泰則是在行政院祕書長任內申報，共有土地5筆、建物9筆、汽車2輛、存款451萬7,748元、股票7,220元、保單16筆、債務1151萬5,821元。

另外，台中市長盧秀燕在立委任內申報土地3筆、汽車1輛、存款951萬7,603元、有價證券410萬7,959元、另有黃金存摺363萬1,248元及保單13筆。

已選上花蓮縣長的徐榛蔚也是在立委任內申報，與已入獄的丈夫傅崐萁共有土地2筆、建物1筆、存款591萬3,426元、有價證券186萬8,990元、保單11筆、債務6586萬6,303元。不過，前年她申報時債務近8千萬，2年不到已減少約1500萬元，還債效率相當高。

本次專刊還包括駐日代表謝長廷申報土地10筆、建物5筆、汽車1輛、美金與日幣現金折合台幣340萬餘元、存款4010萬5,259元、股票538萬4,020元、保單7筆、債務房貸676萬1,238元、事業投資500萬元。另外還申報黃金存摺144萬9,600元、著作權契約實務6件80萬元、水晶等藝品70萬元以及謝長廷自創的「流體太極」，價額為0元。

內政部長徐國勇申報土地4筆、建物4筆、存款1274萬7,462元、保單45筆，另有台銀信託專戶1元。衛福部長陳時中也是房貸族，申報土地10筆、建物9筆、汽車2輛、現金30萬元、存款325萬4,118元、其他財產240萬元，另有保單3筆、債權430萬元。而他的房貸高達5900萬1,381元，還有事業投資300萬元。

財政部長蘇建榮申報土地5筆、建物4筆、汽車1輛、存款285萬2,403元、有價證券7萬2,080元、保單12筆、另有房貸1203萬9,741元。經濟部長沈榮津申報土地12筆、建物3筆、汽車1輛、存款1882萬3,322元、有價證券145萬7,900元、保單6筆。

科技部長陳良基申報土地13筆、建物14筆，包括去年4月在北市大安區貸款1800萬元購買的新屋，還有汽車1輛、存款2471萬1,662元、股票1014萬5,850元、其他財產953萬2,882元，其中包括高爾夫球證3張，另有保單5筆以及債權960萬、事業投資970萬5,580元。

前教育部長葉俊榮申報土地11筆、建物6筆、汽車2輛、存款1524萬7,611元、有價證券300萬2,130元、其他財產172萬7,411元、保單3筆、債務房貸88萬5,842元、前環保署長李應元有土地16筆、建物2筆、汽車1輛、存款7888萬元2,534元、有價證券413萬2,405元、其他財產989萬6,320元、保單31筆。



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