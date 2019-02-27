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永和店面「做一家倒一家」！正義哥神秘紙條揭秘辛：你會例外嗎

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▲新北市永和區得和路上某店面的生意始終做不起來，經常換店家。（翻攝自Google地圖）

圖文／鏡週刊

「敬告感興趣的租戶，這間店面的租戶有如跑馬燈一樣，一家換一家…你覺得自己會是個例外嗎？」看到這樣的字條在待出租店面門口，你會做何感想呢？

在新北市永和區得和路上有一家結束營業的店面，日前被貼上這樣的字條，有網友貼上臉書社團，引發討論。就有網友指出3點，難停車、店租高、同質性店家比例高，都是讓店家存活不下去的原因。

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有網友在臉書社團「我是永和人」表示，晚餐時經過得和路上某家店「又」拉起鐵捲門了，心想怎麼又倒了，上前發現貼了一張紙條寫著：「敬告感興趣的租戶：過去幾年，這個店面的租戶有如跑馬燈一樣，一家換一家，全都是『做吃的』。他們前仆後繼，後面的不知道前面的，一個一個『相繼陣亡，沒有一家長壽』，最近這一家好像只做了半年」最後更補上這句「作為旁觀者，這是個善意的提醒：『你覺得自己會是個例外嗎？』」該名PO文網友也補充，在那邊的店家我從來沒看過超過1年的。

有網友臉書社團PO文，發現永和得和路上某家店「又」拉起鐵捲門了。（翻攝自我是永和人臉書社團）

▲有網友臉書社團PO文，發現永和得和路上某家店「又」拉起鐵捲門了。（翻攝自我是永和人臉書社團）

實地走訪該店址，位於T字型路口，屬於路沖。過去大概也換過4、5間店面了，開過牛排店、火鍋店、麵店、滷味店。有網友歸咎原因，一是難停車，大部分的店家只能做鄰居生意居多，只有少數店家可以做到每天無論風雨大排長龍；二是店租高；三是同質性店家比例高。有網友反向思考認為「是房東貼的，可能他覺得一直租給一直倒的店家他也很麻煩。」也有網友擔心，「『又』要變夾娃娃機店了嗎？」

據《蘋果日報》報導，前一位房客、經營「灶王手工赤肉羹」的業者表示，半年前以5萬元價格，租下2層樓共47坪店面，承認因租金太高撐不下去，解約搬家另起爐灶，澄清「不知道字條是誰貼的」。報導稱，隔壁經營10年的兒童玩具業者表示，內部員工有時都會打賭猜測，新來的店面會開多久。


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