兼3份工買名牌包！馬子狗遭女友逼「謀害生命」…崩潰：房都登妳名下了

▲女友要求越來越超過，讓他開始猶豫是否要結婚了。示意圖，與本案無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

結婚對象要慎選！一名男網友與女友交往了2年了，也有結婚的打算，但女友不斷列出許多「啃血要求」，像是要拿走房子登記權、名牌包包，他都大方直接答應，甚至打3份工滿足對方需求，但近期又被女友逼棄養一條性命，讓他開始猶豫是否要結婚了。

該名男網友在匿名粉專「靠北女友」PO文說，與交往快2年的女友談到要結婚了，「我可以接受買房子登記給妳，也可以兼職3份工盡量讓妳買名牌包包，但唯一不能接受的是要我丟掉我的貓才能結婚，我的毛小孩也是我的心頭肉呀......。」

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▲結婚對象挑錯，可是會後悔一輩子。示意圖，與本案無關。（圖／取自PEXELS）

網友看了紛紛留言勸說，「你家貓比你女朋友還忠誠，懂這點就好」、「她可以丟你貓哪天就可以丟掉你，這樣懂？」、「你可以跟貓結婚啊，房子登記給貓」、「把女友丟掉就好，easy」、「找何老師幫你解決她」、「丟掉她，不但可以不用兼三個工作讓她買名牌包，還可以保障自己的房子......」。

不過，原PO實在太優質了，超多女網友暴動應徵女主人，「你可以跟我結婚啊，我也有兩隻貓」、「那你可以考慮我，我不會丟掉你的貓」、「我是挺愛貓的一個人，會當心頭肉愛」、「丟了她來找我」、「來找我～貓咪很可愛的～」。

▼好多女網友暴動想報名。（圖／翻攝自靠北女友）