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葉文忠／沒有國運籤的這一年

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文／葉文忠

大年初一南鯤鯓代天府再度進行國運籤的抽籤儀式，竟創下建廟以來頭一遭抽不出國運籤的怪異事情，年年精準的代天府的籤詩備受重視，「不給答案」這在台灣民間信仰求神問卜的文化中，絕對不可思議。

▲台南南鯤鯓代天府國運籤惹爭議，廟方決定2019年只抽籤不解籤。（圖／翻攝自南鯤鯓代天府臉書專頁）

▲今年國運籤，上天不給答案。（圖／翻攝自南鯤鯓代天府臉書專頁）

會擔心嗎？在心理上，認為一切沒事是騙人的，抽籤問國運家運年運，是這塊土地上數百年來自中國的道教文化，人們習慣性等著上天的「指示」，就像翻黃曆，看十二生肖運勢，犯太歲的安太歲，看到唐綺陽、瑪法達，自然就會去讀年度星座，若不幸運勢不好，便會先給自己打上預防針，即便天會黑，也會先自我安慰熬過一年就好，這就是「安命」的道家哲學。

這是心理學，人人都要吉上加吉，就算厄運來，也要有趨吉避凶的藥方，每個籤詩，每個運勢，最後總會補上要用什麼心境心態去面對即將到來的「變局」。但今年沒籤詩，不知冷熱，連穿衣脫衣都不知道，那種不踏實感，就會讓人一身毛。

籤詩文化，其實是一個非常合乎現代企業經營的管理哲學的，不要輕言以迷信來看文化，從籤詩裡一定可以找到一些重要訊息，仔細分析籤詩的七言絕句，不論求事者為的是個人、一家、一個企業，甚至一個國家均一體適用，詩文大致不脫幾個步驟流程：現狀與目標、做事心念的善與惡、達成目標的手法、轉折與結果。

因為今年無籤，我以去年的來驗證，也就一目了然。

籤文：命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，洽是行舟上高灘
卦頭：漢李廣父子陣亡

用白話文解釋：

現狀是已經來到了命中的大關卡，但你做事的心態，是耍盡一切心眼算計仍不放手，你採用的手法竟是向天借膽，到了這種關卡，仍祈求權勢利祿的奢侈享受，祂們怎會同意讓你好過？這好比你開船好好的水路不走，硬要把船往高灘上開，結果就是自尋死路。

我們最終了悟籤詩的卦頭，為何會清晰的標示「陣亡」！我曾在前文「連年下下籤的別韻」裡分析過代天府的這籤詩，是清楚針對政府對話的，對照去年底的選舉結果，應了驗，蔡政府一切咎由自取罷了。

然而今年真的無籤嗎？

「無相」是為相，「無言」便為籤，易經觀事的哲學，也是中國道家文化脈絡的主線，那麼，上天為何無言？

從選後到開年，蔡政府的作為，或者可如此解：已把船開上高灘上了，竟仍不熄火，還以為能往路上開，對國政無智，對百姓無慧，執迷不悟，所以無言。

選後，政院總辭蘇揆上任，出現了幾乎全數留任，輸越多官越大，敗者為王的荒謬景觀，否決了人們對「過失」與「反省」、「努力」與「成功」之間的箭頭方向，顛倒了成王敗寇的輸贏哲學，社會對「上進」必有成果的認知準則完全被顛覆。

再看看蔡政府如何把民意當廢物，「以核養綠」公投選前風風雨雨，中選會陳英鈐技術性的干擾阻擋，終被法院賞了巴掌，選後公投過關，蔡政府這斯竟完全不理會公投結果，明知台灣面臨的缺電危機，明知空汙與暖化迫在眉睫的禍害，明知供電影響外商的投資何等關鍵，毅然讓核電不延役、核四不重啟，硬幹到底，行政院發言人Kolas Yotaka硬嗆，「擁核者都還是沒有人回答核廢料要放在哪裡？歡迎先來蘭嶼long stay30年，再做結論。」蓄意把核廢料當毒蛇猛獸，先不說科技日新月異，核廢料已有新的處理方法，甚至回收再利用，舊的核廢料未來肯定能清除，空汙與暖化呢，妳難道裝個全球空氣清淨機？黃士修「核四公投」明年登場，這是被逼上陣的。

2月8日春節期間華航機師大罷工，連假期間運輸罷工，影響民生至鉅，勞、資與消費者均不會有贏家，罷工事件我不看最終協議的結果，那是勞資協商後必須達成的平衡，和老百姓一點關係都沒有，重點是「預告」，機師公會事前經表態，不排除春節期間發動罷工，政府放任罷工「被執行」，甚至罷工了八天，蔡政府難辭其咎，民進黨的山頭上的高官們，請問「苦民所苦」怎麼寫？

這只是今年的開場，蔡英文對CNN訪問正式表態要競選連任，是為了要完成她的「願景」，真是個大問號，上任至今，妳到底是要「完成」什麼？正如韓國瑜說的一樣，不認九二共識，不敢獨，不要中華民國，到底要把台灣帶向何方？每條路都是死路，若不是她專事「原地打轉」玩宮鬥，願景就是要權力玩權力，否則怎會有韓國瑜出頭天的機會？

對內，心繫老百姓「喝醉酒的土包子」韓國瑜是蔡政府的肉中刺，媒體分析打韓、冷柯、邊緣化藍營太陽一箭三貂，全為保衛政權展開權鬥，對外，開始挑動兩岸敏感神經，蔡英文刻意將九二共識誤導為一國兩制，以利統獨議題發酵，管你撕裂族群，他對CNN記者說「若開戰，台灣承受第一波攻擊」、「面對中國威脅的不只是台灣，而是全世界，我們希望周邊以及理念相同的國家，一起來支援台灣。」

這就是放毒，讓大家焦點放在政治，好忘了經濟民生，去年縣市長敗選垮掉的都是綠營大票倉，這種連根拔起的失敗，是使用權力居心不良後的反撲，蔡英文不思反省，以百姓渴望為依歸，一口漂亮語言，卻是鬥爭不曾停歇，更從不把百姓放在眼裡。

政權保衛的戰爭已經開始，二二八要到了，蔡政府該鳴槍了，獨青們已經按捺不住，早一週就先行砍馬腿了，今年肯定繼續拜請老蔣「參選」，也會恭請習大敲鑼，照顧老百姓？洗洗睡吧。

一葉知秋，老天無言，其來有自。

● 作者葉文忠的其他文章在他的個人部落格更多葉文忠的精彩好文請見《ETtoday新聞雲‧名家專區》，以上言論不代表本報立場。論壇歡迎更多參與，投稿請寄editor88@ettoday.net。

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關鍵字：葉文忠,國運籤,總統大選,核四公投,韓國瑜,二二八

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