葉文忠／沒有國運籤的這一年

文／葉文忠

大年初一南鯤鯓代天府再度進行國運籤的抽籤儀式，竟創下建廟以來頭一遭抽不出國運籤的怪異事情，年年精準的代天府的籤詩備受重視，「不給答案」這在台灣民間信仰求神問卜的文化中，絕對不可思議。

▲今年國運籤，上天不給答案。（圖／翻攝自南鯤鯓代天府臉書專頁）

會擔心嗎？在心理上，認為一切沒事是騙人的，抽籤問國運家運年運，是這塊土地上數百年來自中國的道教文化，人們習慣性等著上天的「指示」，就像翻黃曆，看十二生肖運勢，犯太歲的安太歲，看到唐綺陽、瑪法達，自然就會去讀年度星座，若不幸運勢不好，便會先給自己打上預防針，即便天會黑，也會先自我安慰熬過一年就好，這就是「安命」的道家哲學。

這是心理學，人人都要吉上加吉，就算厄運來，也要有趨吉避凶的藥方，每個籤詩，每個運勢，最後總會補上要用什麼心境心態去面對即將到來的「變局」。但今年沒籤詩，不知冷熱，連穿衣脫衣都不知道，那種不踏實感，就會讓人一身毛。

籤詩文化，其實是一個非常合乎現代企業經營的管理哲學的，不要輕言以迷信來看文化，從籤詩裡一定可以找到一些重要訊息，仔細分析籤詩的七言絕句，不論求事者為的是個人、一家、一個企業，甚至一個國家均一體適用，詩文大致不脫幾個步驟流程：現狀與目標、做事心念的善與惡、達成目標的手法、轉折與結果。

因為今年無籤，我以去年的來驗證，也就一目了然。

籤文：命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，洽是行舟上高灘

卦頭：漢李廣父子陣亡

用白話文解釋：

現狀是已經來到了命中的大關卡，但你做事的心態，是耍盡一切心眼算計仍不放手，你採用的手法竟是向天借膽，到了這種關卡，仍祈求權勢利祿的奢侈享受，祂們怎會同意讓你好過？這好比你開船好好的水路不走，硬要把船往高灘上開，結果就是自尋死路。

我們最終了悟籤詩的卦頭，為何會清晰的標示「陣亡」！我曾在前文「連年下下籤的別韻」裡分析過代天府的這籤詩，是清楚針對政府對話的，對照去年底的選舉結果，應了驗，蔡政府一切咎由自取罷了。

然而今年真的無籤嗎？

「無相」是為相，「無言」便為籤，易經觀事的哲學，也是中國道家文化脈絡的主線，那麼，上天為何無言？

從選後到開年，蔡政府的作為，或者可如此解：已把船開上高灘上了，竟仍不熄火，還以為能往路上開，對國政無智，對百姓無慧，執迷不悟，所以無言。

選後，政院總辭蘇揆上任，出現了幾乎全數留任，輸越多官越大，敗者為王的荒謬景觀，否決了人們對「過失」與「反省」、「努力」與「成功」之間的箭頭方向，顛倒了成王敗寇的輸贏哲學，社會對「上進」必有成果的認知準則完全被顛覆。

再看看蔡政府如何把民意當廢物，「以核養綠」公投選前風風雨雨，中選會陳英鈐技術性的干擾阻擋，終被法院賞了巴掌，選後公投過關，蔡政府這斯竟完全不理會公投結果，明知台灣面臨的缺電危機，明知空汙與暖化迫在眉睫的禍害，明知供電影響外商的投資何等關鍵，毅然讓核電不延役、核四不重啟，硬幹到底，行政院發言人Kolas Yotaka硬嗆，「擁核者都還是沒有人回答核廢料要放在哪裡？歡迎先來蘭嶼long stay30年，再做結論。」蓄意把核廢料當毒蛇猛獸，先不說科技日新月異，核廢料已有新的處理方法，甚至回收再利用，舊的核廢料未來肯定能清除，空汙與暖化呢，妳難道裝個全球空氣清淨機？黃士修「核四公投」明年登場，這是被逼上陣的。

2月8日春節期間華航機師大罷工，連假期間運輸罷工，影響民生至鉅，勞、資與消費者均不會有贏家，罷工事件我不看最終協議的結果，那是勞資協商後必須達成的平衡，和老百姓一點關係都沒有，重點是「預告」，機師公會事前經表態，不排除春節期間發動罷工，政府放任罷工「被執行」，甚至罷工了八天，蔡政府難辭其咎，民進黨的山頭上的高官們，請問「苦民所苦」怎麼寫？

這只是今年的開場，蔡英文對CNN訪問正式表態要競選連任，是為了要完成她的「願景」，真是個大問號，上任至今，妳到底是要「完成」什麼？正如韓國瑜說的一樣，不認九二共識，不敢獨，不要中華民國，到底要把台灣帶向何方？每條路都是死路，若不是她專事「原地打轉」玩宮鬥，願景就是要權力玩權力，否則怎會有韓國瑜出頭天的機會？

對內，心繫老百姓「喝醉酒的土包子」韓國瑜是蔡政府的肉中刺，媒體分析打韓、冷柯、邊緣化藍營太陽一箭三貂，全為保衛政權展開權鬥，對外，開始挑動兩岸敏感神經，蔡英文刻意將九二共識誤導為一國兩制，以利統獨議題發酵，管你撕裂族群，他對CNN記者說「若開戰，台灣承受第一波攻擊」、「面對中國威脅的不只是台灣，而是全世界，我們希望周邊以及理念相同的國家，一起來支援台灣。」

這就是放毒，讓大家焦點放在政治，好忘了經濟民生，去年縣市長敗選垮掉的都是綠營大票倉，這種連根拔起的失敗，是使用權力居心不良後的反撲，蔡英文不思反省，以百姓渴望為依歸，一口漂亮語言，卻是鬥爭不曾停歇，更從不把百姓放在眼裡。

政權保衛的戰爭已經開始，二二八要到了，蔡政府該鳴槍了，獨青們已經按捺不住，早一週就先行砍馬腿了，今年肯定繼續拜請老蔣「參選」，也會恭請習大敲鑼，照顧老百姓？洗洗睡吧。

一葉知秋，老天無言，其來有自。

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