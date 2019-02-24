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核彈燎原、海水滅頂！馬紹爾21世紀末將消失　總統：墊高國土陸地

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▲▼我友邦馬紹爾群島共和國，平均海拔只有2公尺。由於全球暖化造成海平面上升，使馬紹爾人民很可能成為第一批氣候災民。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬紹爾群島共和國，平均海拔只有2公尺。由於全球暖化造成海平面上升，使馬紹爾人民很可能成為第一批氣候災民。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本在1945年挨了2顆原子彈，但這世上有一個國家卻在12年間挨了67顆，就是位於北太平洋的馬紹爾群島共和國（Republic of the Marshall Islands，RIM），如今這個沒有在核子烈火中灰飛煙滅的國家，卻面臨即將「滅頂」的危機，海平面的急速上升，讓總統希爾達．海妮（Hilda Heine）22日表示，「目前唯一的方法就是把陸地墊高」，但顯然相當困難。

據《法新社》報導，對馬紹爾群島的人民而言，全球暖化造成海平面上升的影響，已非「遙遠又未知的威脅」，而是「正在發生的事實」，平均海拔只有2公尺，若碰上大潮（俗稱「王潮」，king tides）來襲，海水會直接淹沒馬路，讓當地居民處於滅頂之災。

海洋帶給當地人民豐富的資源，卻同時在吞噬他們的家園。馬紹爾是比台灣更屬低窪區的國家，土地面積僅台灣的千分之5、約181平方公里，共有7萬多人住在這塊美麗的島嶼上，分散定居在由1156個島嶼組成的34個珊瑚環礁上。過去不斷有人預測，到了21世紀末，地球海平面將上升1公尺至1.8公尺，因此把陸地墊高是政府唯一能避免滅國的方法

▲蔡英文主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國海妮總統伉儷▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國海妮總統伉儷。（圖／記者屠惠剛攝）

該國總統海妮接受當地媒體《馬歇爾群島報》專訪時表示，「將島嶼墊高是一項艱鉅的任務，但必須做到。做為一個國家，我們必須團結起來，因為這是我們做為一個民族，必須要有的文化生存。」儘管情況相當不樂觀，馬紹爾群島的洪水、嚴重乾旱與珊瑚礁白化現象屢見不鮮，不管如何未來只會變得更糟，因此力挽狂瀾的補救方法勢必得做，為防止國土被海水淹沒，今年就會制定出墊高國土的計劃。

除了墊高國土之外，馬紹爾群島也相當關注馬爾地夫興建中的人工島嶼「希望之城」（City of Hope）。該島目前已在進行基礎建設中，若順利完成可超越馬爾地夫境內海拔最高處，成為能讓13萬人定居的安全地帶，讓馬紹爾群島借鏡。

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關鍵字：馬紹爾群島共和國,Republic of the Marshall Islands,Hilda Heine,全球暖化,海平面上升

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