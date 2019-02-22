陸片酬「自由落地」！愛奇藝CEO：7億縮水成2.3億

▲周杰倫在《中國新歌聲》一集約3700萬元。（圖／翻攝自《中國新歌聲》微博）

大陸中心／綜合報導

大陸「限薪令」不斷發燒，愛奇藝創始人、董事兼首席執行官龔宇22日表示，採購的版權成本從最高的超過1500萬（人民幣，下同）一集電視劇，現在回落到800萬以下，自製劇成本主要在演員片酬方面降低，「現在頂級演員最高一部劇的限價是5000萬元（約新台幣2.3億元），而以前曾經超過1.5億元（約新台幣7億元）。」

綜合陸媒報導，在22日愛奇藝2018年第四季度財報發布後的電話會上，龔宇表示，2018年8月份以後，內容製作成本和採購成本都明顯下降，且在這一段時期，有一批新的演員脫穎而出，知名度大漲，「我們行業在形成市場新的定價方式，對於原來（片酬）超過5000萬的演員，小部分已經接受了，更多的還在觀望期。」

據悉，愛奇藝、優酷、騰訊視頻於去年8月聯合多家影視製作公司，發布了《關於抑制不合理片酬，抵制行業不正之風的聯合聲明》，提出對不合理的演員片酬進行控制，單個演員的單集片酬（含稅）不得超過100萬元，其總片酬（含稅）最高不得超過5000萬元，同時演員、嘉賓的總片酬不得超過製作總成本的40%，主要演員片酬不得超過總片酬的70%。

廣電總局則於11月發布通知，明確提出對影視明星參與節目的片酬要控制合理額度，倡導影視明星以社會責任心和使命感積極參與公益性節目，堅決糾正高價邀請明星、競逐明星的不良現象。

▼鹿晗、鄧超在《奔跑吧兄弟》中一集酬勞大約人民幣250萬元（約新台幣1150萬元）。（圖／衛視中文台提供）

龔宇表示，限制片酬的動力來源是，「原來的價格太高已經違背了市場規律，現在的價格更接近市場應該有的價格」，據他了解，在抑制不合理片酬的聯合聲明發布後，截至目前沒有違反上述行業規定的情況發生。

報導指出，限價令已經從製作端開始執行，將有助於減輕愛奇藝這樣的播出平台的版權採購和內容製作成本壓力，但傳導至財報仍需要一段時間。龔宇解釋稱，因為採購電視劇的播出通常要延遲6到12個月以後，自製內容需要12到18個月後播出，所以對財報的影響是滯後的。

▼「限薪令」曝光後，范冰冰拍綜藝「1季2.7億」被狠砍。（圖／翻攝自微博／范冰冰工作室）

愛奇藝22日公布了截至2018年12月31日的第四季度和全年財務報告，在2018年第四季度，愛奇藝營業收入為70億元，同比增長55%，運營虧損33億元。2018財年全年，愛奇藝總營收達到250億元，同比增長52%，全年運營虧損83億元。

截至第四季度末，愛奇藝的訂閱會員規模達到8740萬，付費會員佔比達到98.5%，全年淨增訂閱會員3660萬，訂閱會員規模同比增長72%。愛奇藝的收入主要來自於付費會員、在線廣告、內容分發，以及其他營收，其中包括愛奇藝收購的游戲公司天象互娛所帶來的收入。

龔宇稱，在2018年四季度，愛奇藝繼續實現了穩健增長，並以全年超過8700萬訂閱會員的優勢收官，「2019年，我們有信心在會員服務收入持續增長的帶動下，實現公司業務的全面增長，我們持續將戰略重點放在原創優質內容生產，同時繼續推進技術創新、培育生態系統以充分釋放優質內容的巨大IP價值。」