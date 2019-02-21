夫外遇！她玩GAME求升等愛上「網公」淪小三：動心後才知他已婚

▲張女愛上人夫，在對方元配懷孕期間有相姦及不當交往。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

地方中心／台南報導

愛上「網公」結果變小三。台南一名張姓女子因丈夫外遇，選擇玩GAME分散注意力，卻和已婚的陳姓遊戲玩家進一步交往，當了小三。陳曾傳訊息給張，「寶貝，我昨天晚上真的是不小心忍不住，妳隔天早上記得要吃藥，不然我們會有小OO（OO是陳的名字）。」台南地院法官判張得賠償陳妻35萬元。

判決指出，陳男和妻子於2016年結婚，婚後育有兩名子女。陳妻控訴，張女因網路遊戲自同年底11月起結識陳男，明知他已有家室，兩人除長時間頻繁私訊、互傳親密照片，甚至發生性行為，向張求償60萬元。

張女辯稱，因前夫外遇而逃避至網路遊戲來轉移注意力，為遊戲角色提升等級增加戰鬥力，與同為玩家的陳男在遊戲中成為夫妻，「我於現實婚姻挫折與遊戲遐想夢幻的交錯間，開始對陳產生情愫，情感一時把持不住而與陳短暫交往，剛開始不知道陳有老婆，是對陳動心之後才知道他已婚。」

▼張女否認有和陳男發生關係。（圖／示意照／翻攝PAKUTASO免費圖庫）



張女開庭時坦承有侵害陳妻的配偶權，但始終未正面承認有與陳男發生性行為。張女前夫證稱，有天在家裡顧小孩，發現張外出卻把手機放在家，打開她的手機後看到一些不堪入目的訊息，像陳傳給她「寶貝，我昨天晚上真的是不小心忍不住，妳隔天早上記得要吃藥，不然我們會有小OO，有小OO的話，我也會把他養大。」

法官檢視陳男和張女的對話，發現他傳給她說，「寶貝，我想妳了，半夜發生的事…我還是擔心妳，我知道妳也會擔心，只是妳不敢表達，怪我沒控制住（誰叫妳要一直用我）。然後如果妳真的會擔心的話…早上起來…還是就吃個藥…寶貝妳還是吃一下吧！不然真的有小OO了，雖然我願意負責，但是妳面臨的恐怕不是這樣子而已。」

法官認為，看此對話均會產生陳男和張女已有發生性行為，陳妻婚姻確實因張女介入而導致和陳男分居，且張於陳妻懷孕期間和陳有相姦及不當交往，對陳妻婚姻生活圓滿、安全及幸褔所造成破壞的程度甚大；衡酌雙方教育程度、經濟能力，因此判張賠35萬元。全案可上訴。