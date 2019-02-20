神祕學觀藝術 千夫所指，依然為世界創作的「小野洋子」

Yoko Ono Echo of Moscow／圖 wiki

說到小野洋子（Yoko Ono），幾乎馬上會想到約翰・藍儂。當她作為毀滅披頭四的禍水紅顏時，世人或許有時難以撥開這層是非，專注於她身為藝術家的巨大影響力，或深入理解她如何鬆動了女性的傳統窠臼，並以近乎瘋癲卻冷靜的步伐，不畏國內外各種抨擊與毀謗，沿路插旗，高喊「我會一如往常地踏過偏見，繼續向前。」

PHOTO COURTESY OF YOKO ONO, PIRELLI／圖ANNIE LEIBOVITZ, MOMA

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這種可以說是當今社會所推崇的獨立自由精神，發生在超過半世紀以前時，她要面對的卻是各種排擠、詆毀，還有憤怒的搖滾歌迷稱她為「女巫」。不只是因為悖離傳統道德的愛情故事，也因為她在各方面實在超過自己的時代太多了。

比如說，近六十年前《踐踏的畫作》（Painting to be Stepped, 1960-1961）表演，她把畫作剪碎，要觀眾如對待塵土垃圾一般隨意踐踏，使人們在「藝術品有其崇高地位」的既定認知中掙扎，以行動鬆綁特權。

她秉信「這個時代的藝術，需要激進主義作為解藥。」面對戰爭、平權、環保等等問題，或許是在頒獎典禮上致詞完後即興尖叫，或利用醜聞的名聲，讓媒體強力播送反戰靜坐等等，她透過音樂、藝術、社會運動各種形式去發聲，亟欲打破各種藩籬與限制，將自己的一切行動奉獻給世界，「對世界來說，所有創造性的想法都是有益的。」

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（完整文章請看城市美學新態度）

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