「慈悲與智慧相生」新聞教父鄭貞銘逝世周年　眾學者出席感懷恩師

▲鄭貞銘逝世周年追思會一開始大家先進行追思1分鐘。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

有台灣「新聞教父」之稱的教授鄭貞銘，今（19 日）逝世屆滿一周年，文化大學新聞系所校友會及新聞系，特別選在今天下午2點舉行「鄭貞銘老師逝世周年追思暨新書發表會」，出版遺著《百年追夢》一套二冊，現場湧進不少學者，一起和家屬傳述華岡新聞教育近60年的親愛一家精神。

追思會由文化大學新聞系主任胡幼偉主持，一開始先由聲樂家劉中興獻唱You Raise Me Up，並說學生就是鄭貞銘的子女，隨後大家進行追思1分鐘。胡幼偉回憶，1年前大家在悲傷狀態接受老師離去事實，他講的每句話、寫的每篇文章，乃自他的眼神跟笑容都烙印在大家腦海中。

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▲新聞教父鄭貞銘逝世周年推出《百年追夢》兩冊，現場更是播放他生前在病床上影片。（圖／記者許展溢攝）

胡幼偉說，當時在整理老師遺物，隆重舉辦葬禮時了解到鄭貞銘晚年時，就是一心想要把百年系列叢書能夠完整出版，為年輕人立下典範，並指鄭貞銘常說讓自己接下系務是正確選擇， 但自己知道，永遠無法百分百做到好，因為老師是個完美主義。

文化新聞系所校友會理事長湯健明透露，大學和鄭貞銘結下緣分後，時常不理老師，但老師卻會主動找他，老師也會根據每個人特性幫忙規劃大家未來生涯，讓他體會到這份「愛的精神」，情操偉大，尤其鄭貞銘晚年出版百年叢書，將大師級歷練作為記錄，就是要讓讀者在現今混亂的網路世界從中學習到做人、做事道理。

▲▼新聞教父鄭貞銘逝世周年追思會，不少學者、校友出席緬懷。（圖／記者許展溢攝）

文大新聞暨傳播學院院長葉明德指出，現在回想起來很不捨鄭貞銘離去，總感覺好像他還在旁邊說些什麼，但現在大家唯有在各自工作崗位上做好，就是對他最好的報答。前文化大學校長、現任華梵大學校長李天任說，鄭貞銘很有智慧，是一位勇者，面對手上同時要處理的事務都能進行，而鄭貞銘要求相當高，但他對學生同樣很關心、期許，是一位慈悲與智慧相生的人。

鄭貞銘妹夫王仰聲、外甥李克定及刁洪智也到場感謝大家的溫暖。李克定說今天上午也特別告訴舅舅百年追夢出版的事情。刁洪智說，今天元宵節，讓他想到往年過節他爽朗的笑聲，而他的生命是一盞燈，點亮在大家心中的明燈，鄭貞銘留下的智慧是最大的資產。鄭貞銘作為台灣新聞教育的代表人物，一生持志奉獻，除在事業上成就，今天追思會許多校友、學者都特別趕到現場，出席發言緬懷恩師，甚至一度哽咽，證實了鄭貞銘累積達半世紀令人動容的師生情。