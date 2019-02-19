iOS 12.1.4再爆災情…連SIM卡都讀不到　 沒用「這功能」先別更新

▲iOS 12.1.4釋出後，全球都傳出iPhone更新災情。（圖／達志影像／美聯社）



科技中心／綜合報導

先前Apple的群組FaceTime功能驚爆隱私漏洞，用戶還沒接聽來電，對方已經能聽到聲音；在事件爆發後，Apple官方2月稍早釋出iOS 12.1.4版本更新，修補漏洞。未料，不少用戶紛紛反應，更新後反而出現SIM卡辨識錯誤、無法Wi-Fi或行動上網、耗電或當機等災情。

根據《富比士》（Forbes）報導，iOS 12.1.4釋出後，推特上開始有許多網友抱怨各種災情，其中最嚴重的莫過於無法辨識SIM卡，有用戶抱怨，他特地跑一趟當地電信商，重啟了網路設定和手機，但iPhone仍顯示「沒有服務」。其他異常包情形包括Wi-Fi莫名斷線、無法連上Wi-Fi、有4G LTE訊號卻無法連上網路等，且各機型用戶都有災情傳出。

其他零星個案還包括語音備忘錄、照片縮圖、電子郵件、AirPods播放和Touch ID反應性能等問題回報。另外，也有台灣網友在Dcard上發文說，自己的手機更新iOS 12.1.4後，出現容易耗電、螢幕當機等問題。

許多人難以決定需不需要更新至iOS 12.1.4，但由於此次災情和先前版本傳出的災情差不多，雖然沒有徹底修復先前版本舊有的網路、電量問題，但卻修補了FaceTime漏洞。建議iPhone用戶，若不會用到FaceTime，可以到設定中將此功能關閉即可，不一定要更新到最新版。