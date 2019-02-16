老師趁寒假做人體實驗！　揭手遊「5大成癮真相」

▲手遊背後有上百人努力瓦解你的自制力。（圖／翻攝自新浪網）

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春節9天連假剛結束，部分上班族及學生還無法完全收心，嚴重一點甚至還會出現情緒低落、無法專注工作與課業等「收假症候群」。有一名老師觀察到學生沉迷手遊的狀況，乾脆進行人體實驗，讓自己成癮手遊，發現背後有5大驚人真相。

知名講師歐陽立中在臉書表示，他發現很多學生愛玩手遊，聽到下課鐘聲，就立刻拿手機出來玩，好奇心的驅使之下，他趁寒假下載一款手遊，發現輕而易舉就能成癮。他指出，很多玩家都認為「一場遊戲時間很短，大約十幾分鐘」，但卻也讓玩家不知不覺花了好幾小時去打遊戲解任務。

歐陽立中指出，那是因為玩家都告訴自己，「一場很快，打完我就去做正事」、「耶！贏了，再打一場試試，反正很快」、「Shit！輸了，我要報仇，再來一場！」，利用反正一場遊戲很快就結束的想法，讓玩家不知不覺大方捐獻自己的時間。

「不是我們沒有自制力，而是在手遊背後，有上百人努力瓦解你的自制力」。歐陽立中寫著，「遊戲開發者都是洞悉行為心理學的專家，深諳如何讓你對遊戲死心塌地，有位遊戲開發者說得中肯，『父母師長不可能防止小孩手遊成癮，因為你們是業餘防止成癮，我們是專業研究如何成癮。你們唯一能做的不是禁止，而是引導他們了解跟管理人生』」。

歐陽立中分析，手遊之所以能造成「行為成癮」，是因為背後有5大驚人真相：

1.目標

你的人生可能沒目標，但是遊戲會幫你找目標，遊戲的目標都很精確，玩了幾場後，遊戲都會恭喜你完成目標，給你金幣、寶石、道具。吸引玩家義無反顧的進入下一場遊戲。

2.回饋

現實人生的回饋來得慢，你讀完一本書，不會有經驗值出現在你頭上，也不會有金幣掉出來，你甚至不知道讀了有沒有用，但在遊戲世界中，玩家的每一個動作都有意義，而它也會給予熱烈回饋。就算打差了，最後數據出來，也會讓永遠找得到自己的一席之地。

3.升級

升級讓人見證成長，現實中升級很慢，六年小學、六年中學、四年大學，你花了十六年，升到十六級。在遊戲中，不到十分鐘就升到十五級了。玩完一場遊戲，獲得經驗值，玩家又進入到另一個升級系統，永無止境，你在遊戲的成長可見，但回到現實，成長對你卻如此陌生。

4.懸念

手遊多半是免費玩的，問題來了，那它要賺啥？賺你的忍不住，所以要靠「懸念」。玩家想要更高等的角色，用金幣買也可以用點券買。金幣靠一場場遊戲賺來，點券靠的是新台幣取得。有些人玩手遊時或許會有「我才不要讓遊戲公司賺！我要用金幣買英雄！」的心態，「但不論選哪一種，遊戲公司都賺」，它用金幣賺了玩家的時間，用點券賺了玩家的新台幣，因為你已落入懸念沼澤，無法脫身。

5.赴約

它不要你每天玩很久，但它要你每天都玩一點。只要玩家每天上線，就算不玩遊戲，也會得到好處。但你都上線了，會簽到領賞完就閃嗎？於是玩家們又乖乖貢獻了時間給手遊，最後導致永無止境的沉迷上癮。

想要收心，中醫大新竹附醫身心科醫師周伯翰建議，假期結束前儘量不安排娛樂活動，當作心理緩衝期，讓自己做好準備；心理緩衝期間做充足的休息，回復規律的作息，可以做些簡單家事， 正常飲食、適當運動；最後一天可以簡單看一下隔天的工作行程，為工作做心理準備；利用心理緩衝期整理假期間遊玩所拍的照片，藉此咀嚼快樂的回憶，並且為下次假期到來打起精神，再繼續努力工作。